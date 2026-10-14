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STH8040/86
أسرع جهاز بخار محمول باليد من العلامة التجارية رقم 1 للكي¹
افرد القماش أولًا، ثم دع البخار يؤدي مهمته.! يستخدم جهاز البخار المحمول باليد AirStretch وضع الشفط لمد القماش قبل وصول البخار إليه، مما يساعد البخار على العمل بعمق أكبر على التجاعيد العنيدة. يعمل المد والبخار معًا للحصول على نتائج أكثر نعومة وجاهزة للارتداء.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
تقنية AirStretch الحاصلة على براءة اختراع تشد القماش ليصبح مسطحًا فيخترق البخار بعمق أكبر لنتائج أسرع***
يُمكّن المزيج القوي بين البخار والشفط من إزالة التجاعيد بشكل أفضل بتمريرة واحدة**.
تحافظ تقنية OptimalTEMP على سلامة كل قماش قابل للكي، من الحرير الرقيق إلى الدنيم المتين.
يوفر تدفق بخار يصل إلى 24 غ/دقيقة مع قوة 1500 واط أداءً فعالًا لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة وكفاءة*****
خزانان قابلان للإزالة - 140 مل أو 200 مل. بخار لـ 8 قطع ملابس، بدون إعادة تعبئة. افصل الخزان، املأه، ثم أعد تثبيته بنقرة واحدة.
اختبر كيًّا بالبخار أسرع بثلاث مرات³ مع تقنية AirStretch. بفضل قوة الشفط البالغة 2600 باسكال⁴، يتم فرد القماش بلطف ما يساعد البخار على التغلغل بفعالية أكبر للحصول على نتائج أسرع وأكثر تساويًا، لتكون ملابسك جاهزة في أقل من 3 دقائق⁵.
بفضل تقنية الشفط التي تُبقي القماش ثابتًا في مكانه، يمكنك الكيّ بالبخار بيد واحدة فقط. حرّك الجهاز بسهولة من الأعلى إلى الأسفل ومن طرف إلى طرف، من دون تعديل مستمر للملابس، لتجربة كيّ بالبخار أكثر سهولة⁶.
تحافظ تقنية OptimalTEMP على سلامة كل قماش قابل للكي، من الحرير الرقيق إلى الدنيم المتين. استخدم البخار بثقة دون تغيير الإعدادات أو انتظار درجة الحرارة المناسبة.
المراجعات
من Philips، Euromonitor International Limited، وفقًا لتعريف فئة أداة الكي؛ مبيعات حجم التجزئة بالوحدات، بيانات 2025
تم اختبار STH80XX على قماش قطني بمقارنة الوضعين؛ البخار فقط والشفط العالي مع البخار
بالمقارنة مع STH30XX، تم الاختبار على القطن
تم القياس في وضع الشفط فقط، من دون تشغيل السخان أو البخار.
تم اختبار STH80XX باستخدام وضعي الشفط والكيّ بالبخار على بلوزة من الحرير.
مقارنةً بطراز STH30XX، بناءً على اختبارات أُجريت على أقمشة مختلفة.
يعتمد تصنيف الطاقة 1500 واط على توصيل الجهاز بمصدر طاقة 240 فولت. قد يختلف تصنيف الطاقة الفعلي حسب جهد التيار الكهربائي المتوفر.
تم الاختبار مع سلالات اختبار البكتيريا/الخميرة: الإشريكية القولونية (8099)، المكورات العـنقودية الذهبية ATCC 6538، المبيضة البيضاء ATCC 10231 ^تم الاختبار مع أنواع عث الغبار: الفارينية الجلدية (عث بالغ ذكور وإناث وحوريات)