سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
يمكن فك خزان المياه الكبير الذي تبلغ سعته 1,8 لترات لإعادة ملئه بسهولة من أجل ضمان استمرار جلسات استخدام البخار لمدة طويلة من دون انقطاع.
ينتج محرك البخار بخارًا مستمرًا قويًا يبلغ 36 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد من الملابس ببضع تمريرات فقط.
يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.
عند الحاجة إلى استخدام الجهاز البخاري، فإنه يكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية ليمكّنك من وضع اللمسات النهائية في آخر لحظة.
إن الجهاز البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس، حيث يمكن الضغط بلوح البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها، وهو حل رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.
يقضي البخار الساخن لمدة طويلة على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* ويزيل الروائح الكريهة للحفاظ على انتعاش الملابس.
بفضل تصميم القاعدة الصغير والعمودين القابلين للطي، يمكن تخزين الجهاز البخاري بسهولة بعد الاستخدام
يمكن ضبط العمودين حسب الارتفاع المطلوب لتعليق الملابس وكيها بالبخار بشكل مريح.
يأتي مع الجهاز البخاري ملحقات إضافية لتحسين تجربة الكي بالبخار: قفاز مقاوم للحرارة لتوفير مزيد من الحماية، وفرشاة أقمشة للمساعدة على تغلغل أقوى للبخار مع علاّقة من الأعلى لضمان راحة أفضل.
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