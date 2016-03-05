ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SRP2018/10
جهاز تحكّم عن بُعد شامل 8 في 1.
بفضل هذا الجهاز، يمكنك الاستغناء عما يصل إلى 8 أجهزة تحكّم عن بُعد، مثل التلفزيون وجهاز القمر الصناعي، ومشغّل الوسائط، وBlue-ray، وDVD، ومكبر الصوت العمودي، ووحدة التحكّم بالألعاب، وAux والمزيد غير ذلك. يمكنك إعداده بسهولة تامة باستخدام مكتبة التعليمات البرمجية أو انسخ جهاز التحكّم عن بُعد الحالي باستخدام وظيفة التعلّم.
8 في 1
زر ذكي
وظيفة التعلّم
تحتوي قاعدة بيانات رموز الأشعة تحت الحمراء على أهم العلامات التجارية الاستهلاكية والعلامات التجارية المحلية الشائعة لأجهزة التلفزيون، وأجهزة القمر الصناعي، ومشغلات الوسائط، وBlue-ray، وDVD، ومكبر الصوت العمودي ووحدة التحكّم بالألعاب، إلخ.
تمكّن من الوصول إلى مكتبة التطبيقات في التلفزيون بواسطة الزر الذكي. كذلك، يمكنك تحديد رمز وإعداده من مكتبة الرموز.