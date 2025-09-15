ضمان لمدة عامين
SHB3075M2BL/97
راحة فائقة، صوت رائع
استخدم هذه السماعات اللاسلكية التي توضع على الأذن واستمتع براحة حقيقية أثناء الاستماع. ستحصل على صوت غني مع جهير قوي، وما يصل إلى 55 ساعة من التشغيل. سماعات رأس لمن يحتاج إلى مزيد من الجهير في إيقاعاته من دون أي حجم زائد.
سماعة رأس خفيفة الوزن توضع على الأذن
صوت BASS+
وقت تشغيل لغاية 60 ساعة
مكالمات واضحة
من الموسيقى إلى البودكاست، توفّر سماعات الرأس اللاسلكية هذه أفضل تجربة للأصوات التي تحبها! استمتع بصوت دافئ وغني مع جهير قوي بفضل مشغلات الصوت المضبوطة وفق الصوت المميز من Philips.
صُمِّمت سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لتوفير الراحة خلال الاستخدام اليومي. وتتميز بطانة البولي يوريثان الناعمة بخفة الوزن لدرجة أنك لا تكاد تشعر بها، ويمكنك ضبط غطاءَي الأذن في طوق الرأس ليناسبا الوضع الذي تريده تمامًا. وكل غطاء أذن مبطن بمادة الميموري فوم: كلما ارتديت السماعات أكثر، أحببتَها أكثر.
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 60 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، يكفي أن تشحن هذه السماعات التي توضع على الأذن لمدة 15 دقيقة فقط لتحصل على 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.
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