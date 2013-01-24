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Philips Avent

لهّاية ultra air

SCF376/21
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
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    Philips Avent لهّاية ultra air

    SCF376/21
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra air

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra air

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات

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      لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

      يسهل العثور عليها في الظلام

      • مع زر التوهّج في الظلام
      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      للسماح للبشرة بالتنفس

      للسماح للبشرة بالتنفس

      فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهوية بشرة طفلك بلطف فتبقى ناعمة وجافة.

      يسهل العثور عليها عندما تكون الأضواء منطفئة

      يسهل العثور عليها عندما تكون الأضواء منطفئة

      يمكنك استخدام زر التوهّج بالليل في ultra air للعثور على لهّاية طفلك بسرعة بدون الحاجة إلى تشغيل الأضواء.

      الملمس المثالي للشعور بالراحة

      الملمس المثالي للشعور بالراحة

      تم تصميم كل تفاصيل لهّاية ultra air لتكون خفيفة ومريحة، بما في ذلك الحلمة الحريرية.

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

      تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

      تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

      اعتني بنمو فم طفلك مع لهّاية بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّاية ultra air
        2  قطعة

      • الملحقات المضمّنة

        جهاز التعقيم/علبة الحمل
        نعم

      • صحي

        يمكن تعقيمها
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        سهل التنظيف
        نعم

      • أمان

        خالٍ من BPA
        نعم
        مقبض أمان دائري
        نعم

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          الآراء

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          • يجب شحن لهّاية ultra air night في ضوء النهار/المنزل لمدة ساعة واحدة على الأقل
          • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.
          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات