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Philips Avent

لهّاية ultra soft

SCF223/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
Avent
  • اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
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    Philips Avent لهّاية ultra soft

    SCF223/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra soft

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra soft

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل اللهّايات

      اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

      وقاء مرن لملاءمة مريحة

      • طرية ومرنة جدًا
      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      وقاء طري ومرن لآثار وتهيّج أقل على البشرة

      وقاء طري ومرن لآثار وتهيّج أقل على البشرة

      تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الوقاء التي نقدّمها يمكن للهّاية اتباع منحنيات وجه طفلك لملاءمة مريحة، مما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.

      وقاء مستدير لراحة إضافية كل يوم

      وقاء مستدير لراحة إضافية كل يوم

      يخفف الوقاء المستدير من الضغط على البشرة، لتهدئة طفلك بطريقة ناعمة على وجنتَيه.

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

      حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

      حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

      تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ناعمة كالحرير وغير ملساء لتوفير الراحة لطفلك وتهدئته.

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra soft كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

      المواصفات التقنية

      • محتويات العبوة

        لهّاية Ultra Soft
        2 pcs

      • الإكسسوارات المضمنة

        جهاز التعقيم/علبة الحمل
        نعم

      • النظافة

        يمكن تعقيمها
        نعم
        آمنة للاستخدام في الجلاية
        نعم
        سهل التنظيف
        نعم

      • السلامة

        خالية من مادة BPA
        نعم
        مقبض أمان دائري
        نعم

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          الآراء

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          • مطوّرة بالتعاون مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والأمهات
          • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في عضّاضات ultra air وعضّاضات ultra soft يبلغ 98%.
          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
          • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
          • 85% من الأمهات اللواتي شاركن في الدراسة يجدن أن هذه اللهّاية أطرى من ثمانية طرازات مماثلة من علامات تجارية أخرى رائدة، بحث مستقل، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2017.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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