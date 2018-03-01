المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك
  • تدعم نمو طفلك

تم إيقافه

Philips Aventلهّايات نفاذة للهواء

SCF186/26

تدعم نمو طفلك

تدعم لهّاية Philips Avent للأطفال بعمر 18 شهرًا وأكثر نمو طفلك واحتياجات التهدئة المتغيرة. فهي تتميّز بحلمة مقاومة للعضّ لتتماشى مع أسنانه ولثته النامية، مع توفير الراحة في الوقت نفسه. متوفرة في مجموعة من التصاميم والألوان الرائعة.

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

حلمة مقاومة للعضّ

تدعم نمو طفلك

  • مع حلمة مقاومة للعضّ

  • الأطفال من عمر 18 شهرًا وما فوق

  • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA

  • 2 قمع وصمام

حلمة مقاومة للعضّ لطفلك الصغير

حلمة مقاومة للعضّ لطفلك الصغير

تم تصميم حلمة اللهّاية المقاومة للعضّ هذه خصيصًا للأطفال الأكبر سنًا.*

فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

تحتاج البشرة إلى التنفس، وبخاصة بشرة طفلك. يتميّز الوقاء الذي نقدّمه بـ 6 فتحات لتدفق الهواء بشكل إضافي، وهو مصمم للتخفيف من تهيّج البشرة.

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024. 

  1. العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات

  2. يجب عدم استخدام هذه اللهّاية كعضّاضة. فهي مقاومة لحالات عضّ عرضية.

  3. يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة

  4. تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو

  5. الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014