ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF186/26
تدعم نمو طفلك
تدعم لهّاية Philips Avent للأطفال بعمر 18 شهرًا وأكثر نمو طفلك واحتياجات التهدئة المتغيرة. فهي تتميّز بحلمة مقاومة للعضّ لتتماشى مع أسنانه ولثته النامية، مع توفير الراحة في الوقت نفسه. متوفرة في مجموعة من التصاميم والألوان الرائعة.
مع حلمة مقاومة للعضّ
الأطفال من عمر 18 شهرًا وما فوق
ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
2 قمع وصمام
تم تصميم حلمة اللهّاية المقاومة للعضّ هذه خصيصًا للأطفال الأكبر سنًا.*
تحتاج البشرة إلى التنفس، وبخاصة بشرة طفلك. يتميّز الوقاء الذي نقدّمه بـ 6 فتحات لتدفق الهواء بشكل إضافي، وهو مصمم للتخفيف من تهيّج البشرة.
انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*
المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024.
العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
يجب عدم استخدام هذه اللهّاية كعضّاضة. فهي مقاومة لحالات عضّ عرضية.
يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014