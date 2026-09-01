ضمان لمدة عامين
جديد
SCF087/13
تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
راحة وتهوية مع فتحات هواء كبيرة. يوافق 9 من كل 10 آباء وأمهات على أن لهايات Philips Avent ultra air مريحة للأطفال.** راحة واطمئنان أكبر دائمًا في متناول اليد، بغض النظر عمن يعتني بالطفل. مصنوعة الآن باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%.*
تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
خالية من BPA
عبوة من قطعتين، مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%*
للأطفال بين 6 و18 شهرًا
تعمل الفتحات الموجودة في واقي اللهاية على تهوية بشرة طفلك وتبقيها جافة لمزيد من الراحة والاطمئنان.
حلمات تقويم الأسنان لدينا مصنوعة من السيليكون الناعم لدعم حركة عضلات الفم الطبيعية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسوء إطباق الأسنان. الحلمة ذات العنق الرفيع مصممة لتقليل الضغط الواقع بين اللسان وسقف الحلق. تتمتع لهايات Philips Avent ultra باعتماد مستقل من مؤسسة صحة الفم. ونظرًا إلى أنها مصنوعة بالكامل من السيليكون الآمن للاستخدام الغذائي، فهي متينة وتدوم لفترة طويلة أكثر من حلمات المطاط (اللاتكس)، وخالية من مادة BPA وBPS والفتالايت وPVC والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.
صُممت حلماتنا المصنوعة من السيليكون ذي الملمس البارز لمحاكاة ملمس ثدي الأم. وعندما سألنا الآباء والأمهات عن مدى استجابة أطفالهم لها، بلغ متوسط نسبة من قالوا إن أطفالهم تقبلوا لهايات Philips Avent ultra نحو 98%.
المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024.
الأجزاء البلاستيكية الصلبة، باستثناء الحلمة المصنوعة من السيليكون (نهج توازن الكتلة).
بناءً على نتائج دراسة المستهلكين الأمريكيين (2023، عدد المشاركين: 201).
أكدت دراسة أُجريت على المستهلكين الأمريكيين في عام 2023 أن 98% من الأطفال تقبلوا حلمة Philips Avent ذات الملمس البارز، والتي تُستخدم في لهاياتنا الفائقة (عدد المشاركين: 201).
بالمقارنة مع طرق التعقيم التقليدية (الغلي) المستخدمة للهايات.
يجب استبدال اللهايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة.