SCD881/05
إبقَي على مقربة من طفلك
يسمح لك جهاز Avent SCD881 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,8 بوصات، 7,2 سم)، في الليل أو في النهار.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إقران فريد مع السمّاعة لاتصال خاص وآمن بطفلك مع تقنية اتصال لاسلكية 2,4 جيجاهرتز لحد أدنى من التدخل.
يمكنك رؤية طفلك ليلاً نهاراً بواسطة الرؤية الليلية عبر الأشعة تحت الحمراء الواضحة جدًا والتي تعمل تلقائيًا في الظلام. استمتعي بمشاهدة طفلك أثناء نومه بفضل الشاشة الملونة العالية الدقة بحجم كبير يبلغ 2,8 بوصات. مع ميزة التكبير والتصغير الرقمي بمستووين وميزة توسيع العرض، تمتعي بمزيد من الطمأنينة إذ ستتمكنين من رؤية كل ما يفعله طفلك.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. بات بإمكانك الآن مشاهدة طفلك وسماعه في أي وقت بصوت عالي الجودة وشديد الوضوح.
شغّلي وضع ECO للتقليل من استهلاك الطاقة في الأوقات الهادئة في غرفة الطفل بينما تبقين مطمئّنة بأنك على اتصال بطفلك عبر مؤشر الارتباط الفريد. يوقف وضع ECO تشغيل إرسال إشارات الصوت/الفيديو وتقوم الوحدات بالاتصال فقط عندما يُصدر الطفل صوتًا.
يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.
تتيح وحدة الأهل الملائمة والقابلة لإعادة الشحن المراقبة بحرية تامة ومن دون أسلاك لغاية 12 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
عادةً ما يكون الاستماع إلى صوتكِ هو كل ما يحتاج إليه طفلك حتى يهدأ. بضغطة واحدة على هذه الميزة التي لا غنى عنها، يمكنكِ التواصل مع طفلكِ أينما كنتِ في المنزل.
لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة للتهدئة من روع طفلك الذي لا يكل ولا يمل. أينما كنتِ في المنزل، يمكنكِ تحديد إحدى 6 نغمات مهدئة وتشغيلها، لمساعدة طفلكِ على النوم فورًا.
تمكّنك هذه الوظيفة من ضبط مستوى تحسّس الميكروفون في الوحدة الخاصة بالطفل. يحدد تحسّس الميكروفون مستوى الضوضاء الذي تلتقطه الوحدة الخاصة بالطفل؛ على سبيل المثال فقد تريدين أن تسمعي بكاء طفلك، ولكن قد لا تكوني مهتمة جدًا في الاستماع إلى مناغاته.
يمكن ضبط رؤية الكاميرا أفقيًا وعموديًا لعرض زوايا مختلفة من غرفة طفلك.
الطاقة
الميزات
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