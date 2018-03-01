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تم إيقافه
SCD628/01
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
تشكّل مجموعة الهدايا المناسبة للفتيات والتي تحمل رسومات فيل الهدية المثالية لتقديمها إلى الأمهات والأطفال الغاليين. وتشمل المجموعة العملية رضّاعة Natural واحدة وعضّاضتين ومشبك للعضّاضة.
رضّاعة Natural
9 أونصة/260 ملليلتر
حلمة تدفق بطيء
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
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