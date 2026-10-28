جدول ما يصل إلى 20 وجبة بسهولة عبر تطبيقنا، مع تحديد مواعيدها وكمياتها بدقة.

حصص دقيقة تلائم عادات التغذية الطبيعية لقطتك، بوجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.

لا تفوت أي وجبة: بفضل تقنية منع الانسداد المناسبة للطعام الجاف بأحجام تتراوح بين 2 و12 مم، وسعة حاوية الطعام البالغة 4.5 لتر

بطارية احتياطية: تحافظ على استمرار جدول التغذية حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.