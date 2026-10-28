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PAW3300/02
لأنهم يستحقون الأفضل دائماً.
يوفّر الموزّع الذكي للطعام من السلسلة 3000 طعامًا طازجًا في كل وجبة، مـصمم بتقنية منع للانسداد حتى لا يفوت حيوانك الأليف أي وجبة. خطط لوجباته بكل سهولة عبر تطبيقنا سهل الاستخدام.
جدول ما يصل إلى 20 وجبة بسهولة عبر تطبيقنا، مع تحديد مواعيدها وكمياتها بدقة.
حصص دقيقة تلائم عادات التغذية الطبيعية لقطتك، بوجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.
لا تفوت أي وجبة: بفضل تقنية منع الانسداد المناسبة للطعام الجاف بأحجام تتراوح بين 2 و12 مم، وسعة حاوية الطعام البالغة 4.5 لتر
بطارية احتياطية: تحافظ على استمرار جدول التغذية حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.
حافظ على أعلى مستويات النظافة: بفضل الأجزاء سهلة التنظيف ووعاء الفولاذ المقاوم للصدأ القابل للغسل في غسالة الصحون.
حدّد حصصاً دقيقة عبر التطبيق، لتتناول قطتك وجباتها في موعدها سواء كنت نائماً أو خارج المنزل.
تفضل القطط بطبيعتها تناول وجبات صغيرة ومتكررة. قدم حصصاً دقيقة ومجدولة على مدار اليوم. كل يوم.
استمتع بصباح أكثر هدوءاً مع التغذية التلقائية. وداعاً لطلبات الطعام المبكرة ونداءات الاستيقاظ.
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