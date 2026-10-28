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جميع السلاسل

  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food

جديد

موزّعات الطعام الذكية للحيوانات الأليفةالموزّع الذكي للطعام من السلسلة 3000

PAW3300/02

لأنهم يستحقون الأفضل دائماً.

يوفّر الموزّع الذكي للطعام من السلسلة 3000 طعامًا طازجًا في كل وجبة، مـصمم بتقنية منع للانسداد حتى لا يفوت حيوانك الأليف أي وجبة. خطط لوجباته بكل سهولة عبر تطبيقنا سهل الاستخدام.

عرض جميع المزايا

رعاية على مدار الساعة في متناول يدك، في أي مكان وفي أي وقت.

لأنهم يستحقون الأفضل دائماً.

  • جدول ما يصل إلى 20 وجبة بسهولة عبر تطبيقنا، مع تحديد مواعيدها وكمياتها بدقة.

  • حصص دقيقة تلائم عادات التغذية الطبيعية لقطتك، بوجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.

  • لا تفوت أي وجبة: بفضل تقنية منع الانسداد المناسبة للطعام الجاف بأحجام تتراوح بين 2 و12 مم، وسعة حاوية الطعام البالغة 4.5 لتر

  • بطارية احتياطية: تحافظ على استمرار جدول التغذية حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • حافظ على أعلى مستويات النظافة: بفضل الأجزاء سهلة التنظيف ووعاء الفولاذ المقاوم للصدأ القابل للغسل في غسالة الصحون.

خطط لما يصل إلى 20 وجبة بسهولة عبر تطبيقنا

خطط لما يصل إلى 20 وجبة بسهولة عبر تطبيقنا

حدّد حصصاً دقيقة عبر التطبيق، لتتناول قطتك وجباتها في موعدها سواء كنت نائماً أو خارج المنزل.

حصص دقيقة لروتين صحي

حصص دقيقة لروتين صحي

تفضل القطط بطبيعتها تناول وجبات صغيرة ومتكررة. قدم حصصاً دقيقة ومجدولة على مدار اليوم. كل يوم.

صباح هادئ للجميع

صباح هادئ للجميع

استمتع بصباح أكثر هدوءاً مع التغذية التلقائية. وداعاً لطلبات الطعام المبكرة ونداءات الاستيقاظ.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.