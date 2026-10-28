يحافظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى 12 شهراً

رعاية على مدار الساعة في متناول يدك، في أي مكان وفي أي وقت. صُمم كيس التحكم في الرطوبة من جزيئات هلام السيليكا، عديم الرائحة وغير مسبب للتآكل للمساعدة في الحفاظ على طعام قطتك طازجاً دائماً. كما تساعد قدرته العالية على امتصاص الرطوبة في الحفاظ على نضارة الطعام وجودته لفترة أطول.