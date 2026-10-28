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  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

جديد

Pet Seriesأكياس مزيل الرطوبة للموزّع الذكي للطعام

PAW0020/01

يحافظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى 12 شهراً

رعاية على مدار الساعة في متناول يدك، في أي مكان وفي أي وقت. صُمم كيس التحكم في الرطوبة من جزيئات هلام السيليكا، عديم الرائحة وغير مسبب للتآكل للمساعدة في الحفاظ على طعام قطتك طازجاً دائماً. كما تساعد قدرته العالية على امتصاص الرطوبة في الحفاظ على نضارة الطعام وجودته لفترة أطول.

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منتجات متوافقة

موزّعات الطعام الذكية للحيوانات الأليفة

موزّعات الطعام الذكية للحيوانات الأليفة
الموزّع الذكي للطعام من السلسلة 3000

PAW3300/02

لأنهم يستحقون الأفضل دائماً.

يحافظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى 12 شهراً

  • طعام طازج لكل وجبة

  • عديم الرائحة وغير سام

  • مصنوع من هلام السيليكا

  • عبوة من 12

مصنوع من هلام السيليكا

مصنوع من هلام السيليكا

يحتوي على جزيئات هلام السيليكا عديمة الرائحة وغير السامة وغير المسببة للتآكل، وتتميز بمعدل امتصاص عالٍ للرطوبة للحفاظ على الطعام طازجاً وشهياً لفترة أطول.

نضارة مثلى

نضارة مثلى

للحفاظ على طعام قطتك طازجًا، من الضروري استبدال الفلاتر بانتظام. نوصي بتغييرها كل 30 يومًا للحفاظ على النضارة المثالية للطعام.

سهل الاستخدام

سهل الاستخدام

للحفاظ على فعاليته، افتح العبوة الخارجية المحكمة الإغلاق إلا عند الحاجة إلى الاستخدام. ثبّت الكيس الداخلي المانع للتسرب في الفتحة المخصصة له أعلى الموزّع الذكي للطعام.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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