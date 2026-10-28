ضمان لمدة عامين
جديد
PAW0020/01
يحافظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى 12 شهراً
رعاية على مدار الساعة في متناول يدك، في أي مكان وفي أي وقت. صُمم كيس التحكم في الرطوبة من جزيئات هلام السيليكا، عديم الرائحة وغير مسبب للتآكل للمساعدة في الحفاظ على طعام قطتك طازجاً دائماً. كما تساعد قدرته العالية على امتصاص الرطوبة في الحفاظ على نضارة الطعام وجودته لفترة أطول.
طعام طازج لكل وجبة
عديم الرائحة وغير سام
مصنوع من هلام السيليكا
عبوة من 12
يحتوي على جزيئات هلام السيليكا عديمة الرائحة وغير السامة وغير المسببة للتآكل، وتتميز بمعدل امتصاص عالٍ للرطوبة للحفاظ على الطعام طازجاً وشهياً لفترة أطول.
للحفاظ على طعام قطتك طازجًا، من الضروري استبدال الفلاتر بانتظام. نوصي بتغييرها كل 30 يومًا للحفاظ على النضارة المثالية للطعام.
للحفاظ على فعاليته، افتح العبوة الخارجية المحكمة الإغلاق إلا عند الحاجة إلى الاستخدام. ثبّت الكيس الداخلي المانع للتسرب في الفتحة المخصصة له أعلى الموزّع الذكي للطعام.
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