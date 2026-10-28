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PAW3210/02
مياه متدفقة تشجع قطتك على الشرب أكثر.
صُممت نافورة المياه من السلسلة 3000 بوعاء مريح للشوارب ليمنح قطتك تجربة شرب أكثر راحة، مما يساعدها على شرب الماء بانتظام أكثر. كما تحتوي نافورة المياه على نظام تنقية متعدد الطبقات، بينما تساعد الأجزاء سهلة التنظيف على الحفاظ على مستوى النظافة الذي تستحقه قطتك.
مياه نظيفة ومتدفقة
نظام تنقية متعدد الطبقات
سهل التنظيف
آمن لمنزلك
تجذب المياه المتدفقة غريزتها الطبيعية وتشجعها على شرب المزيد من الماء.
يحتوي نظام تنقية المياه متعدد الطبقات على فلتر بالكربون النشط للمساعدة في الحفاظ على المياه نظيفة ومنعشة.
إذا انخفض مستوى الماء كثيرًا، ستتوقف المضخة تلقائيًا للمساعدة في حمايتها من التلف.
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