مياه متدفقة تشجع قطتك على الشرب أكثر.

صُممت نافورة المياه من السلسلة 3000 بوعاء مريح للشوارب ليمنح قطتك تجربة شرب أكثر راحة، مما يساعدها على شرب الماء بانتظام أكثر. كما تحتوي نافورة المياه على نظام تنقية متعدد الطبقات، بينما تساعد الأجزاء سهلة التنظيف على الحفاظ على مستوى النظافة الذي تستحقه قطتك.