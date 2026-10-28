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  • لقطة أحادية للمنتج
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • لقطة أحادية للمنتج
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

جديد

Pet Seriesنافورة مياه

PAW3210/02

مياه متدفقة تشجع قطتك على الشرب أكثر.

صُممت نافورة المياه من السلسلة 3000 بوعاء مريح للشوارب ليمنح قطتك تجربة شرب أكثر راحة، مما يساعدها على شرب الماء بانتظام أكثر. كما تحتوي نافورة المياه على نظام تنقية متعدد الطبقات، بينما تساعد الأجزاء سهلة التنظيف على الحفاظ على مستوى النظافة الذي تستحقه قطتك.

عرض جميع المزايا

لأنهم يستحقون الأفضل دائماً.

مياه متدفقة تشجع قطتك على الشرب أكثر.

  • مياه نظيفة ومتدفقة

  • نظام تنقية متعدد الطبقات

  • سهل التنظيف

  • آمن لمنزلك

قطط سعيدة تشرب الماء بانتظام

قطط سعيدة تشرب الماء بانتظام

تجذب المياه المتدفقة غريزتها الطبيعية وتشجعها على شرب المزيد من الماء.

مياه نظيفة ومنعشة

مياه نظيفة ومنعشة

يحتوي نظام تنقية المياه متعدد الطبقات على فلتر بالكربون النشط للمساعدة في الحفاظ على المياه نظيفة ومنعشة.

آمن لمنزلك

آمن لمنزلك

إذا انخفض مستوى الماء كثيرًا، ستتوقف المضخة تلقائيًا للمساعدة في حمايتها من التلف.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.