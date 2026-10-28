ضمان لمدة عامين
جديد
PAW0010/01
مياه متدفقة تشجع قطتك على الشرب أكثر.
تضمن فلاترنا المصنوعة من الكربون النشط مياه شرب نقية وعذبة في جميع الأوقات، مما يشجع قطتك على شرب المزيد من الماء.
مياه نظيفة ومتدفقة
نظام تنقية متعدد الطبقات
سهل الاستخدام
آمن لمنزلك
نقدم لك الفلتر المتطور المصمم خصيصًا لنافورة المياه Pet Series من فيليبس لدعم صحة قطتك وتشجيعها على الشرب بانتظام.
بفضل تقنية الكربون النشط، يضمن مياهاً نقية ونظيفة لصديقك الأليف.
للحفاظ على مياه قطتك نقية، من المهم استبدال الفلاتر بانتظام. نوصي بتغييرها كل 30 يوماً للحفاظ على أفضل مستويات الانتعاش والنقاء.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات