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  • لقطة أحادية للمنتج
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • لقطة أحادية للمنتج
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

جديد

Pet Seriesفلاتر نافورة المياه للحيوانات الأليفة

PAW0010/01

مياه متدفقة تشجع قطتك على الشرب أكثر.

تضمن فلاترنا المصنوعة من الكربون النشط مياه شرب نقية وعذبة في جميع الأوقات، مما يشجع قطتك على شرب المزيد من الماء.

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منتجات متوافقة

Pet Series

Pet Series
نافورة مياه

PAW3210/02

دللهم. دائماً.

مياه متدفقة تشجع قطتك على الشرب أكثر.

  • مياه نظيفة ومتدفقة

  • نظام تنقية متعدد الطبقات

  • سهل الاستخدام

  • آمن لمنزلك

فلاتر نافورة المياه للحيوانات الأليفة

فلاتر نافورة المياه للحيوانات الأليفة

نقدم لك الفلتر المتطور المصمم خصيصًا لنافورة المياه Pet Series من فيليبس لدعم صحة قطتك وتشجيعها على الشرب بانتظام.

نظام تنقية مياه متعدد الطبقات

نظام تنقية مياه متعدد الطبقات

بفضل تقنية الكربون النشط، يضمن مياهاً نقية ونظيفة لصديقك الأليف.

انتعاش مثالي للمياه

انتعاش مثالي للمياه

للحفاظ على مياه قطتك نقية، من المهم استبدال الفلاتر بانتظام. نوصي بتغييرها كل 30 يوماً للحفاظ على أفضل مستويات الانتعاش والنقاء.

المواصفات التقنية

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