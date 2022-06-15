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Philips One by Sonicare

فرشاة أسنان تعمل بالبطارية

HY1100/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One
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    Philips One by Sonicare فرشاة أسنان تعمل بالبطارية

    HY1100/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    تنظف فرشاة One الكهربائية الجديدة أسنانك بشكل أفضل لتكون ابتسامتك لامعة وبيضاء أكثر. أينما تذهب، سترافقك فرشاة One هذه، فتصميمها الرفيع والخفيف الوزن وحقيبتها القابلة للحمل يجعلان منها مثاليةً لك. ما هو لون فرشاة One الخاصة بك؟ إكتشف كلّ المميزات

    Philips One by Sonicare فرشاة أسنان تعمل بالبطارية

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    تنظف فرشاة One الكهربائية الجديدة أسنانك بشكل أفضل لتكون ابتسامتك لامعة وبيضاء أكثر. أينما تذهب، سترافقك فرشاة One هذه، فتصميمها الرفيع والخفيف الوزن وحقيبتها القابلة للحمل يجعلان منها مثاليةً لك. ما هو لون فرشاة One الخاصة بك؟ إكتشف كلّ المميزات

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    تنظف فرشاة One الكهربائية الجديدة أسنانك بشكل أفضل لتكون ابتسامتك لامعة وبيضاء أكثر. أينما تذهب، سترافقك فرشاة One هذه، فتصميمها الرفيع والخفيف الوزن وحقيبتها القابلة للحمل يجعلان منها مثاليةً لك. ما هو لون فرشاة One الخاصة بك؟ إكتشف كلّ المميزات

    Philips One by Sonicare فرشاة أسنان تعمل بالبطارية

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    تنظف فرشاة One الكهربائية الجديدة أسنانك بشكل أفضل لتكون ابتسامتك لامعة وبيضاء أكثر. أينما تذهب، سترافقك فرشاة One هذه، فتصميمها الرفيع والخفيف الوزن وحقيبتها القابلة للحمل يجعلان منها مثاليةً لك. ما هو لون فرشاة One الخاصة بك؟ إكتشف كلّ المميزات

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      • فرشاة One لتنظيف أفضل
      • فرشاة One للتنظيف أثناء التنقل
      • فرشاة One بدون عناء
      • فرشاة One بألوان متعددة
      اهتزازات رائعة

      اهتزازات رائعة

      يمكنك النظر إلى One كأنها فرشاة أسنان يدوية تعمل بجهد وسرعة أكبر. بفضل 13000 اهتزاز دقيق بالدقيقة والشعيرات المحدّدة، يمكنك تنظيف أسنانك بلطف للحصول على ابتسامة أكثر بياضًا وإشراقًا.

      حقيبة للسفر لتأخذها معك أينما ذهبت وفي أي وقت

      حقيبة للسفر لتأخذها معك أينما ذهبت وفي أي وقت

      تم تصميم فرشاة One للسفر لتتمكن من تنظيف أسنانك في أي مكان. وهي رفيعة وخفيفة الوزن وتتسع بسهولة في حقيبة السفر الصغيرة الحجم.

      أصبح من السهل اتباع روتين محدد مع ميزة توجيه التنظيف بالفرشاة

      أصبح من السهل اتباع روتين محدد مع ميزة توجيه التنظيف بالفرشاة

      كلنا نحتاج إلى بعض التوجيه أحيانًا. تنبّهك فرشاة One كل 30 ثانية لتشجعك على الانتقال إلى الجزء التالي من فمك. ويعلمك التنبيه الأطول عند مرور دقيقتَين عندما بانتهاء عملية التنظيف.

      لون لكل أسلوب

      لون لكل أسلوب

      اختر اللون الذي يتماشى مع أسلوبك، من لون ميامي إلى الأسود الليلي، والمانغو إلى الأخضر النعناعي. يمكنك المزج والمطابقة بين رأس الفرشاة والمقبض، للحصول على مزيج اللون الخاص بك.

      نظّف أسنانك بالفرشاة لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة

      نظّف أسنانك بالفرشاة لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة

      نظّف أسنانك بواسطة One لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة من نوع AAA. استمتع بابتسامة أكثر بياضًا وسطوعًا لمدة ثلاثة أشهر.

      حافظ على فرشاة أسنانك جديدة

      حافظ على فرشاة أسنانك جديدة

      يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج. وتأتي رؤوس فرشاة Philips One في مجموعة من الألوان الزاهية لكي تحدّث مظهرك مع رأس فرشاة جديد كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق مخضر

      • التوافق

        توافق مع رأس الفرشاة
        • متوافقة فقط مع
        • مقابض One من Philips
        توافق المقبض
        • غير متوافقة مع رؤوس أخرى من
        • رؤوس فرشاة Philips Sonicare

      • العناصر المضمنة

        المقبض
        Philips One، قطعة واحدة
        حقيبة سفر
        حقيبة Philips One للسفر
        رؤوس الفرشاة
        رأس فرشاة Philips One (عدد 1)
        قلوية بحجم AAA
        واحد

      • المواصفات الفنية

        البطارية
        بطارية قلوية من نوع AAA
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        لغاية 90 يومًا

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