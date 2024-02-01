تقنية Sonicare من الجيل التالي

تستخدم فرشاة الأسنان الكهربائية هذه تقنية Sonicare من الجيل التالي لتمنحك تنظيفًا متساويًا وفعّالاً في فمك بأكمله. ويضبط المحرك مستوى الطاقة تلقائيًا، لضمان عدم انخفاض الأداء حتى عند تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها. استمتع بتنظيف لطيف وفعّال لأسنانك ولثتك بفضل ما يصل إلى 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.