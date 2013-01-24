نشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99%

فور تبخّر المياه، تكون جزيئيات الماء صغيرة إلى درجة أنّ رذاذ المياه يصبح غير مرئي للعين. وبالتالي، لن تتمكن جزيئات المياه الصغيرة جدًا من نقل البكتيريا إلى الهواء. وتؤكّد التجارب المخبرية أن تقنية NanoCloud تنشر كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% من أجهزة ترطيب الهواء الرائدة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.