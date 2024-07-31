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تم إيقافه
تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية.
لترطيب الهواء في الغرف بحجم يصل إلى 35 م²
معدل ترطيب يبلغ 250 مل/الساعة
بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%
يقوم الموزّع بمقدار 360 درجة بتوزيع الهواء المرطّب بطريقة متساوية في كل الغرفة. ينتقل بخار NanoCloud الدقيق جدًا إلى مسافة أبعد ويمنع التشبّع المفرط، لعملية ترطيب فعالة، وبشكل خاص في الغرف الأكبر حجمًا.
تستخدم تقنية NanoCloud الفريدة التبخّر الطبيعي لإصدار بخار مياه نقي. يكون الضباب الدقيق جدًا الناتج من NanoCloud غير مرئي للعين المجرّدة ويصعب جدًا على البكتيريا أو البقايا الالتصاق به، لترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. (1)
لا يصدر الضباب غير المرئي الناتج من NanoCloud غبارًا أبيض أو يترك بقعًا رطبة في غرفتك (4). إن قطرات المياه الأكبر الناتجة من أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية قد ترطّب المساحة المحيطة وتحمل المعادن التي تترك بقايا بيضاء على الأسطح المجاورة. تتميّز جسيمات NanoCloud بحجمها الصغير جدًا بحيث لا يمكنها حمل المعادن، وذلك لتفادي البقايا والبقع بفعالية.
5.0
من 5
3
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
squall401786
31/07/2024
Saudi Arabia
مفيد جدا ويفرق
ترددت كثيرا قبل الشراء ولم اكن متاكدا من فائدة ترطيب الهواء وكنت اقول انه ربما يكفي جهاز التنقية ولاداعي للترطيب ، استشرت طبيبي في ونصحني به بقوة وبعد التجربة تبين انه يسهل عملية التنفس بشكل واضح
الحسنات
تنفس اسهل لاصحاب الحساسية
سلبيات
نفاذ الماء بشكل متكرر
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Series 2000 HU4811/90 جهاز ترطيب الهواء
Date of Use 2024-06-30
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Series 2000 HU4811/90 جهاز ترطيب الهواء
Date of Use 2024-06-30
Zeinabaraby
25/06/2019
Saudi Arabia
يقوم بعمل رائع لتنقية الهواء
اشتريت هذا منذ شهر عمل علي تغير حياتي وحياة اطفالي للأفضل لاننا عندنا حساسية من الأتربة وهو ساعدنا علي تنقيه الهواء من الأتربة والعيش حياة افضل
الحسنات
حجمه صغير
سلبيات
لا يوجد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Series 2000 HU4811/90 جهاز ترطيب الهواء
Date of Use 2018-05-25
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Series 2000 HU4811/90 جهاز ترطيب الهواء
Date of Use 2018-05-25
Alcount
24/01/2024
Kuwait
جهاز جميل انصح به خصوصاً للأمراض الجهاز التنفسي.
جهاز رائع جدا انصح بأستخدامه عن تجربة كنت في السابق استيقظ وفمي جاف لا استطيع حتى التكلم الان استيقظ مرتاح شكرا لكم على هذا الجهاز الرائع فقط نرجو توفير فلتر في لبنان شكرا مرة اخرى
الحسنات
جيد جدا بدون صوت
سلبيات
لا يوجد فلتر للتبديل في السواق
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Series 2000 HU4811/90 جهاز ترطيب الهواء
Date of Use 2023-09-23
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Series 2000 HU4811/90 جهاز ترطيب الهواء
Date of Use 2023-09-23
(1) مقارنة بوحدات تنقية الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل
(2) تم الاختبار وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة. تبلغ درجة الحرارة الأساسية 23±2 درجات مئوية والرطوبة النسبية 30±2%
(3) تم الاحتساب باستخدام AHAM HU-1-2016 البند 7.3 بالاستناد إلى أداء الترطيب الذي تم اختباره وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة
(4) تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة على مدار 3 ساعات وفقًا لـ DIN 44973 وIUTA e.V..
(5) تم الاختبار وفقًا لـ GB 21551.3-2010 في مختبر تابع لجهة ثالثة. إن الأوزون والمركّبات العضوية المتطايرة وPM10 وحدّة الأشعة فوق البنفسجية أقل من الحدود.
(6) تم الاحتساب بالاستناد إلى خزان مياه سعة لترَين وعند التشغيل على السرعة 1 مع معدل ترطيب يبلغ 150 مل/الساعة.