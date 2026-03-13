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2000 Series فلتر شبكي لجهاز الترطيب

تم إيقافه

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2000 Seriesفلتر شبكي لجهاز الترطيب

HU4102/20

2000 Series فلتر شبكي لجهاز الترطيب

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Eco passport Philips Humidification filter - English (US)

  • PDF ملف, 348.9 kB
  • 13 March 2026

يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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