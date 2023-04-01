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Series 7000

آلة مطبخ مع ملحقات

HR7962/21
التصنيف الإجمالي / 5
  • مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى
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    Series 7000 آلة مطبخ مع ملحقات

    HR7962/21
    التصنيف الإجمالي / 5

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 7000 آلة مطبخ مع ملحقات

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 7000 آلة مطبخ مع ملحقات

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات

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      مخبوزات مثالية من المرة الأولى

      احصل على عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*

      • خفاقة العجين وأداة الخفق والخفاقة
      • وعاء سعة 5,5 لترات
      • محرّك فعال بقوة 1000 واط
      • يتضمن ملحق الخلاط
      • يتضمن ملحق المفرمة
      تقنية ProKnead لخَبز احترافي

      تقنية ProKnead لخَبز احترافي

      تقنية فريدة تقلّد حركة اليد من خلال الضغط على العجينة وتمديدها في الوقت نفسه، للحصول على عجينة مرنة ومثالية بدون عناء في 3 دقائق فقط.*

      تطبيق NutriU للحصول على إرشادات مفصلة خطوة بخطوة

      تطبيق NutriU للحصول على إرشادات مفصلة خطوة بخطوة

      استخدم تطبيق NutriU مع أداة المطبخ من Philips بحيث لا تضطر بعد الآن إلى تخمين الإعدادات التي تريد استخدامها. اختر وصفة طعام وسيرشدك التطبيق من بداية الطهي إلى نهايته للحصول على نتائج مثالية مضمونة.

      ملحق خلاط زجاجي سعة 1,5 لترات

      ملحق خلاط زجاجي سعة 1,5 لترات

      عزز مخبوراتك مع الحساء والصلصات، أو حتى مشروب الفاكهة بالقوام المثالي، بفضل الخلاط المزود بتقنية ProBlend.

      ملحق مفرمة اللحم

      ملحق مفرمة اللحم

      تضمن مفرمة اللحم، المزودة بشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك قوي، نتائج سريعة عند صنع كباب الكفتة أو النقانق أو كرات اللحم (وهي تفرم كيلوجرامًا واحدًا من اللحم في أقل من دقيقتين**)

      مؤقت LED ذكي مع إيقاف تشغيل تلقائي

      مؤقت LED ذكي مع إيقاف تشغيل تلقائي

      ما عليك سوى تعيين المؤقت الذكي وإضافة المكونات والسماح لأداة المطبخ بالعمل عنك. ركز على الخطوات الأخرى مع تحقيق نتائج الخلط المطلوبة. يتوقف الجهاز تلقائيًا عن التشغيل في نهاية الوقت المعين.

      إضاءة الوعاء تلقائيًا

      إضاءة الوعاء تلقائيًا

      يضيء الضوء التلقائي في الوعاء المكونات داخل الوعاء أثناء عملية الخلط مما يسمح لك برؤية اللون والقوام بوضوح.

      حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

      حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

      حافظ على نظافة سطح العمل بفضل ملحق حاجب الطرطشة الذي يضمن عدم خروج المكونات من الوعاء ويسهّل عملية السكب.

      عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

      عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

      تمكّن من مسح كل حواف الوعاء، ومزج كل المكونات بدقة، بفضل عملية الخلط مع الملاءمة المثالية.

      8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

      8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

      لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة.

      قاعدة معدنية متينة

      قاعدة معدنية متينة

      تم تصميم القاعدة المعدنية لضمان ثبات تام حتى أثناء خلط أقسى المكونات.

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لضمان عملية تنظيف بدون عناء مرة بعد مرة.

      حماية المحرك من الحرارة

      حماية المحرك من الحرارة

      أداة مطبخ مصممة لتدوم طويلاً بفضل مستشعر حماية المحرك من الحرارة (MTP) الخاص الذي يمنع المحرك من الإحماء المفرط جراء الاستخدام المتكرر.

      محرّك فعال بقوة 1000 واط

      لنتائج عجن مثالية، حتى مع العجينة الكثيفة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • اللمسات النهائية

        سعة الوعاء
        5.5  لتر
        مادة الوعاء
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الإكسسوارات المضمنة

        أداة عجن معدنية
        نعم
        خلط
        نعم
        آلة خفق مسطحة
        نعم
        وعاء معدني
        نعم
        مفرمة لحوم
        نعم
        خفاقة العجين
        1
        المضرب
        1
        خلط
        1
        وعاء سعة 5,5 لترات
        1
        دورق خلاط زجاجي
        1

      • ملائم لـ

        الفئة 7000
        HR7962

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          • تم الاختبار باستخدام 300 غ من الدقيق المتعدد الاستعمالات، و14 غ من الزبدة (درجة حرارة الغرفة)، و5 غ من الخميرة الفورية، و160 مل من المياه (37 درجة فهرنهايت) وتم العجن لمدة 3 دقائق على السرعة 3.
          • * تم اختباره مع كيلوجرام واحد من اللحم البقري باستخدام السرعة القصوى لألة المطبخ
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