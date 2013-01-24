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Avance Collection

محضرة الطعام

HR7776/91
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Avance Collection محضرة الطعام

    HR7776/91
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    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يوفر جهاز تحضير الطعام من مجموعة Avance من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والحديثة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين، والذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Avance Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يوفر جهاز تحضير الطعام من مجموعة Avance من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والحديثة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين، والذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

      تحضير الخبز وقوالب الحلوى والمشروبات وغير ذلك في المنزل

      • 1300 واط
      • مدمج 3 في 1
      • وعاء بسعة 3.4 ليتر
      آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

      آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

      تعمل آلة الخفق المزودة برأسي خفق معدنيين مع الزر التلقائي بكبسة واحدة لتحضير بياض البيض المنفوش (بزيادة في الحجم حتى 600%) والقشدة المخفوقة بشكل مثالي (بزيادة في الحجم حتى 200%). لم يكن صنع التحليات اللذيذة يومًا بهذه السهولة!

      خفاقة عجين معدنية مثالية

      خفاقة عجين معدنية مثالية

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      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

      أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

      إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

      وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

      يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

      قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

      قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

      القرص العكسي للتقطيع (ناعم وخشن) مناسب لكل أنواع الخضار.

      عصارة حمضيات للحصول على عصير البرتقال الطازج أو الكريب فروت

      عصارة حمضيات للحصول على عصير البرتقال الطازج أو الكريب فروت

      إن جهاز تحضير الطعام جايمي أوليفر من Philips المصمّم بشكل جميل بسيط وموثوق منه، يضم عددًا من الملحقات المفيدة التي تنفع لتحضير وجبات إفطار وغداء وعشاء طازجة وصحية. هذا الملحق مثالي لاستخراج العصير الطازج من كافة أنواع الحمضيات مثل البرتقال والكريب فروت.

      أقراص بقياس 18 سم وحجم كبير جدًا لتقطيع كافة المكونات بشكل أسرع

      بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        قرص تقطيع قابل للضبط
        1-7 ملم
        عصارة الحمضيات
        نعم
        آلة خفق مع رأسي خفق
        نعم
        أداة عجن معدنية
        نعم
        ملعقة مسطحة
        نعم
        شفرة على شكل S من الفولاذ الذي لا يصدأ
        نعم
        دورق الخلاط
        نعم
        قرص قابل للقلب
        التقطيع إلى شرائح/البشر(خشن/ناعم)

      • مواصفات التصميم

        وعاء مزوّد بغطاء
        SAN
        عصارة الحمضيات
        PP
        غطاء
        ABS
        أداة عجن
        POM ومعدن
        دافع
        ABS
        مفتاح التحكم بالسرعة
        ABS
        شفرة على شكل S وسكين وأقراص معدنية
        فولاذ مقاوم للصدأ
        حامل للسكين، خفاقة
        POM

      • المواصفات العامّة

        السرعات
        12 + نبضية
        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        الوظائف
        أكثر من 30
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        3 أزرار للتعيين المسبق
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأقصى)
        لغاية 20000 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأدنى)
        لغاية 6500 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأقصى)
        لغاية 1700 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأدنى)
        لغاية 575 دورة بالدقيقة
        السعة القصوى للوعاء
        2.4 لتر (جاف/سائل)
        سعة الوعاء
        3.4  لتر
        السعة القصوى للوعاء.
        1000 غ (طحين)
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 ليتر
        الوحدة الرئيسية مع الوعاء
        289‏x‏254‏x‏436 مم
        سعة دورق الخلاط
        2.2 لتر

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        1300  واط
        التردد
        50/60  هرتز
        فولتية
        220-240  فولت
        أمان
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        السعة القصوى لدورق الخفاقة
        2.2 ليتر
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 ليتر
        السعة القصوى للوعاء
        3.4 ليتر
        سعة الوعاء التشغيلية
        2 لتر

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