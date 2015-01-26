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HR7769/01
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية
850 واط
تصميم صغير 4 في 1
وعاء بسعة 2.1 ليتر
ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة
تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. أما إعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) فهو مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو تقطيعها إلى شرائح صغيرة أو بشرها أو تقشيرها.
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