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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7769/01
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  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7769/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

      تقنية PowerChop لتقطيع مثالي

      • 850 واط
      • تصميم صغير 4 في 1
      • وعاء بسعة 2.1 ليتر
      • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة
      محرك بقوة 850 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      محرك بقوة 850 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. أما إعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) فهو مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو تقطيعها إلى شرائح صغيرة أو بشرها أو تقشيرها.

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

      ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة بسهولة

      ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة بسهولة

      إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      جهاز تحضير الطعام وخلاط وعصارة ومطحنة

      جهاز تحضير الطعام وخلاط وعصارة ومطحنة

      إعداد 4 في 1 بحجم صغير: جهاز تحضير الطعام وخلاط وعصارة ومطحنة، لتحضير وصفات متعددة ومختلفة.

      تخزين في الوعاء لوضع الملحقات بطريقة مناسبة

      تخزين في الوعاء لوضع الملحقات بطريقة مناسبة

      تسمح لك سعة الوعاء الكبيرة بتخزين الملحقات في داخله

      للتقطيع والفرم والتحويل إلى حبيبات والتقطيع الرفيع

      يمكنك اختيار ببساطة القرص المناسب (التقطيع والفرم والتحويل إلى حبيبات والتقطيع الرفيع) لتحضير طعامك المفضل ووضعه على حامل القرص.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240 V
        سعة المطحنة
        250 ml
        طول سلك الطاقة
        1.0 m
        عدد إعدادات السرعة
        2 + نبضة
        التردد
        50/60 Hz
        سعة الوعاء
        2 L
        السعة التشغيلية للوعاء
        1.5 L
        اللون
        معدني محاري
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        210‏x‏210‏x‏368 mm
        المضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • عصارة الحمضيات
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة إستحلاب
        • أداة البشر الناعم
        • أداة التقطيع إلى أجزاء صغيرة
        • أداة التحويل إلى حبيبات
        • الدورق
        • أداة التقطيع الرفيع
        • أداة عجن
        • خلاط ومطحنة
        الطاقة
        850 W
        السعة التشغيلية للدورق
        1.0 L
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1900 r/min
        سعة الدورق
        1.75 L
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        21000 r/min

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • اللمسات النهائية

        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        بلاستيك من نوع SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

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