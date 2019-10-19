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تم إيقافه
HR7757/01
وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة.
1000 واط
إعداد 5 في 1
وعاء بسعة 3.4 ليتر
يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.
تستطيع هذه المطحنة المعدنية المزوّدة بمحرك قوي طحن أقسى المكونات. تزول الروائح والطعمات الغريبة عند غسل المطحنة بخلاف المطاحن البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل شكلها عملية السكب.
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.
3.0
من 5
2
الآراء
الشيخي
19/10/2019
Saudi Arabia
موظف Philips
مميزاتة رائعة حقا
[Employee of philipsglobal] اشتريته من سنة تقريبا ومازال يعمل بدرجة عالية الجودة لكن اريد قطع غيار فد انكسر الدورق الكبير
الحسنات
كله ايجابيات
سلبيات
حقا لم اجد سلبيات
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام
Date of Use 2018-10-19
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام
Date of Use 2018-10-19
09/06/2020
Saudi Arabia
لا يتوفر قطع صيانة
تعطل في محور الدوران ولايوجد قطع غيار متوفرة بالمنطقة
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام
Date of Use 2020-05-09
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام
Date of Use 2020-05-09