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  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

تم إيقافه

Viva Collectionمحضرة الطعام

HR7757/01

3

| (2) الآراء

وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة.

عرض جميع المزايا

مع وعاء كبير ودورق يكفي لتحضير وجبات لكل أفراد العائلة

وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

  • 1000 واط

  • إعداد 5 في 1

  • وعاء بسعة 3.4 ليتر

وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

مطحنة معدنية من دون رائحة ومقاومة للخدوش

تستطيع هذه المطحنة المعدنية المزوّدة بمحرك قوي طحن أقسى المكونات. تزول الروائح والطعمات الغريبة عند غسل المطحنة بخلاف المطاحن البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل شكلها عملية السكب.

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

المواصفات التقنية

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3.0

من 5

2

الآراء

4
3
2

19/10/2019

Saudi Arabia

Saudi Arabia

موظف Philips

مميزاتة رائعة حقا

[Employee of philipsglobal] اشتريته من سنة تقريبا ومازال يعمل بدرجة عالية الجودة لكن اريد قطع غيار فد انكسر الدورق الكبير

الحسنات

كله ايجابيات

سلبيات

حقا لم اجد سلبيات

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام

Date of Use 2018-10-19

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام

Date of Use 2018-10-19

09/06/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

لا يتوفر قطع صيانة

تعطل في محور الدوران ولايوجد قطع غيار متوفرة بالمنطقة

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام

Date of Use 2020-05-09

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7757/01 محضرة الطعام

Date of Use 2020-05-09

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.