أنبوب لوضع الطعام أكبر بـ 40% (مقارنة بـ ‎(Philips HR7625

تأتي المجموعة الجديدة من أجهزة تحضير الطعام للاستعمال اليومي من Philips مع أنبوب تغذية أكبر 40‎% من ذلك الموجود في الطراز HR7625، ما يوفر وقتًا عند تقطيع الخضار والفاكهة مسبقًا.