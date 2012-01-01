فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.