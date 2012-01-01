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جميع السلاسل

  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

تم إيقافه

Viva Collectionمفرمة لحوم

HR2728/41

فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.

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تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.9 كجم/الدقيقة

فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

  • قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة

  • 2.9 كجم/الدقيقة

  • 4 أسطوانات

قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

قادوس إضافي مع 4 قوالب للخضار

قادوس إضافي مع 4 قوالب للخضار

تتضمن قوالب للبشر (الخشن) والبشر (الناعم) والتقطيع إلى شرائح وأشكال.

قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

المواصفات التقنية

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