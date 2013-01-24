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Viva Collection

مفرمة لحوم

HR2728/41
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2728/41
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

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      فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

      تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.9 كجم/الدقيقة

      • قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة
      • 2.9 كجم/الدقيقة
      • 4 أسطوانات
      قادوس إضافي مع 4 قوالب للخضار

      قادوس إضافي مع 4 قوالب للخضار

      تتضمن قوالب للبشر (الخشن) والبشر (الناعم) والتقطيع إلى شرائح وأشكال.

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

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      صينية معدنية للحوم

      صينية معدنية للحوم

      .

      ملحق تحضير الكعك

      ملحق تحضير الكعك

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      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        طاقة مقيّدة
        2000 W
        طاقة إسمية
        600 W
        قالب للتقطيع إلى شرائح
        نعم
        قالب لاختيار شكل التقطيع
        نعم
        قالب النقانق
        قطر 12 ملم؛ قطر 22 ملم
        صينية اللحم
        معدنية
        السرعات
        1+ سرعة عكسية
        ملحق الكعك
        نعم
        التردد
        50 Hz
        أداة التنظيف
        نعم
        فولتية
        220-240 فولت
        آلة تحضير الكبه
        نعم
        مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ
        5 مم (متوسط)؛ 8 مم (خشن)
        سكين
        نعم
        أسطوانة البشر (الخشن)
        نعم
        أنبوب تغذية للخضار
        مناسب للقوالب الأربعة المرفقة
        صينية تخزين الملحقات
        نعم
        اللون
        أبيض
        قالب للبشر (الناعم)
        نعم
        غطاء للغبار بصينية اللحم
        نعم

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