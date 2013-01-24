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Daily Collection

مفرمة لحوم

HR2713/31
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا
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    Daily Collection مفرمة لحوم

    HR2713/31
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا

    تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection مفرمة لحوم

    فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا

    تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات

    فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا

    تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection مفرمة لحوم

    فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا

    تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات

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      فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا

      مع محرك فعال بقوة تصل إلى 1,7 كلغ/الدقيقة

      • قوة 450 واط اسمية
      • قوة 1600 واط مقيّدة
      • 1,7 كجم/الدقيقة

      محرك فعّال بقوة 450 واط اسمية وقوة 1600 واط مقيّدة

      قوة 450 واط اسمية وقوة 1600 واط مقيّدة لعملية فرم سريعة وسهلة.

      سعة فرم لغاية 1,7 كجم في دقيقة واحدة

      سعة فرم لغاية 1,7 كجم في دقيقة واحدة.

      قرصان للطحن صحيّان من الفولاذ الذي لا يصدأ (5، 8 مم)

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      توصيلة معدنية بالكامل لأداء استثنائي أثناء أصعب عمليات الفرم

      تم تصميم التوصيلة المسننة المعدنية بالكامل لتحمّل أصعب عمليات الفرم.

      سكين صحي من الفولاذ الذي لا يصدأ لا تقلّ حدّته مع الوقت

      سكين صحي من الفولاذ المقاوم للصدأ لا تقلّ حدّته مع الوقت.

      جهاز لحماية المحرك

      حماية المحرك TCO لاستخدام المنتج لفترة طويلة.

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

      قادوس إضافي مع 3 أسطوانات لتقطيع الخضار

      لم يكن تقطيع الخضار يومًا بهذه السهولة، وذلك بفضل الأسطوانات الثلاث المضمنة لتقطيع الخضار. تمكّنك أسطوانتا التقطيع الحصول على نتائج رائعة من الفرم الناعم أو الخشن. تستطيع أسطوانة التقطيع فرم الخضار بوقت سريع جدًا.

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!

      ميزة سحب الطعام الذاتي السهلة للفرم بدون مجهود

      ميزة سحب الطعام الذاتي السهلة للفرم بدون مجهود.

      سكين وبرغي مع ميزة التصحيح الذاتي لجمع القطع دائمًا بطريقة صحيحة

      لا يمكن جمع السكين بالطريقة الصحيحة إلا على برغي التغذية فقط.

      طريقة حمل سهلة بفضل المقبض المضمن

      طريقة حمل سهلة بفضل المقبض المضمن.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        عدد إعدادات السرعة
        1
        طول سلك الطاقة
        1.0 m
        قطر قالب النقانق
        ‎12،‏ 22 mm
        التردد
        50 Hz
        اللون
        أبيض، رمادي كشمير
        الطاقة
        1600 W
        المضمنة
        • أداة التنظيف
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة التقطيع إلى أجزاء صغيرة
        • آلة تحضير الكبه
        • قالب النقانق

      • اللمسات النهائية

        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

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