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  • اخلط بسهولة وسلاسة في غضون ثوانٍ اخلط بسهولة وسلاسة في غضون ثوانٍ اخلط بسهولة وسلاسة في غضون ثوانٍ

    خلاط يدوي مع تقنية ProMix السلسلة 3000

    HR2520/01

    اخلط بسهولة وسلاسة في غضون ثوانٍ

    يتميّز الخلاط اليدوي من السلسلة 3000 من Philips بمحرك قوي بقوة 400 واط وتقنية الخلط المتطورة ProMix لخلط مكوناتك المفضلة بسرعة، بدءًا من الحساءات ومشروبات الفاكهة وصولاً إلى الطعام المهروس والخلطات. كل ذلك مع تصميم خفيف الوزن ومريح.

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    خلاط يدوي مع تقنية ProMix السلسلة 3000

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    اخلط بسهولة وسلاسة في غضون ثوانٍ

    خلط سلس ومن دون عناء كل يوم

    • 400 واط
    • دورق
    • أبيض
    • بلاستيك
    محرك متين بقوة 400 واط

    محرك متين بقوة 400 واط

    مع المحرك القوي بقوة 400 واط، يمكنك إنجاز كل مهام الخلط اليومية لنتائج سلسلة من دون عناء.

    تقنية الخلط المتقدمة ProMix

    تقنية الخلط المتقدمة ProMix

    بالتعاون مع جامعة شتوتغارت، تم تطوير تقنية ProMix من Philips، وهي عبارة عن تقنية خلط فريدة ومتقدمة. يساهم تصميم الشفرة المثلث الذي يوفر تدفق طعام مثاليًا أثناء الخلط في ضمان عملية خلط متسقة وسريعة مرة بعد مرة.

    تصميم مضاد للطرطشة لتقليل الفوضى إلى أدنى حد

    تصميم مضاد للطرطشة لتقليل الفوضى إلى أدنى حد

    يتميّز حامي الشفرة المصمم خصيصًا بقفص مغلق حوله لتقليل الفوضى إلى أدنى حد وحمايتك من أي طرطشة أثناء الخلط.

    مقبض مريح مضاد للانزلاق

    مقبض مريح مضاد للانزلاق

    تم تصميم المقبض القوي للخلاط لتوفير الراحة والتحكم الفائقَين تحديدًا. يمنع المقبض المريح الانزلاق ويقلل إلى أدنى حد أي إجهاد أو تعب في اليدَين أثناء الاستخدام.

    خفيف الوزن ورفيع لاستخدام سهل

    خفيف الوزن ورفيع لاستخدام سهل

    يجعل التصميم الخفيف الوزن والرفيع مع المقبض المريح استخدام الخلاط سهلاً ومريحًا بشكل فائق.

    وعاء المزج الشفاف

    وعاء المزج الشفاف

    يُعد وعاء المزج الشفاف مثاليًا للخلاط اليدوي مع قياسات مرقّمة للمساعدة في قياس كميات المكونات المطلوبة بشكل صحيح. ويمكن استخدام الوعاء للمأكولات الساخنة أو الباردة.

    سهلة التنظيف تحت الحنفية

    سهلة التنظيف تحت الحنفية

    إن قضيب الخلط سهل التنظيف، ما عليك سوى رفعه ووضعه تحت المياه الجارية.

    حجم صغير للتخزين بشكل مرتّب

    حجم صغير للتخزين بشكل مرتّب

    بفضل حجمه الصغير، يمكن تخزين الخلاط اليدوي بشكل مرتّب في درج في المطبخ، وما من حاجة إلى إبقائه على المنضدة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      غير متوفر
      الوظائف
      خفق
      نوع المنتج
      خلاط يدوي
      الشهادات
      CE
      سعة السلة
      غير متوفر
      سعة خزان المياه
      غير متوفر
      عدد الحصص
      2
      أقدام مقاومة للانزلاق
      غير متوفر
      واجهة
      زر واحد للتشغيل/إيقاف التشغيل
      طول سلك الطاقة
      1.2
      مخزن لسلك الطاقة
      غير متوفر
      وظيفة المحافظة على السخونة
      غير متوفر
      موقت
      غير متوفر
      التقنية
      تقنية ProMix
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      كلا
      مصباح الطاقة
      كلا
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      كلا
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير متوفر
      درجة الحرارة القصوى
      غير متوفر
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      غير متوفر
      مادة الدورق
      بلاستيك من البولي بروبلين
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      15000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      كلا
      القدرة على سحق الثلج
      كلا
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 85 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (في وضع التشغيل)
      غير متوفر
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير متوفر
      الاتصال بالإنترنت
      غير متوفر
      التوافق مع المنزل الذكي
      غير متوفر
      نطاق Wi-Fi
      غير متوفر
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير متوفر
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير متوفر
      وظيفة التنظيف الذاتي
      غير متوفر
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      400 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      دورق
      الملحقات المرفقة 2
      DFU

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      كلا
      مؤشر درجة الحرارة
      كلا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      6.8
      عرض المنتج
      6.5
      ارتفاع المنتج
      37,2
      وزن المنتج
      0.567
      طول الحزمة
      12.6
      عرض الحزمة
      19
      ارتفاع الحزمة
      23.4
      وزن الحزمة
      0.91

    • متانة

      تخزين
      >90% محتوى معاد تدويره
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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