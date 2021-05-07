يتميّز الخلاط اليدوي من السلسلة 3000 من Philips بمحرك قوي بقوة 400 واط وتقنية الخلط المتطورة ProMix لخلط مكوناتك المفضلة بسرعة، بدءًا من الحساءات ومشروبات الفاكهة وصولاً إلى الطعام المهروس والخلطات. كل ذلك مع تصميم خفيف الوزن ومريح.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع المحرك القوي بقوة 400 واط، يمكنك إنجاز كل مهام الخلط اليومية لنتائج سلسلة من دون عناء.
تقنية الخلط المتقدمة ProMix
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت، تم تطوير تقنية ProMix من Philips، وهي عبارة عن تقنية خلط فريدة ومتقدمة. يساهم تصميم الشفرة المثلث الذي يوفر تدفق طعام مثاليًا أثناء الخلط في ضمان عملية خلط متسقة وسريعة مرة بعد مرة.
تصميم مضاد للطرطشة لتقليل الفوضى إلى أدنى حد
يتميّز حامي الشفرة المصمم خصيصًا بقفص مغلق حوله لتقليل الفوضى إلى أدنى حد وحمايتك من أي طرطشة أثناء الخلط.
مقبض مريح مضاد للانزلاق
تم تصميم المقبض القوي للخلاط لتوفير الراحة والتحكم الفائقَين تحديدًا. يمنع المقبض المريح الانزلاق ويقلل إلى أدنى حد أي إجهاد أو تعب في اليدَين أثناء الاستخدام.
خفيف الوزن ورفيع لاستخدام سهل
يجعل التصميم الخفيف الوزن والرفيع مع المقبض المريح استخدام الخلاط سهلاً ومريحًا بشكل فائق.
وعاء المزج الشفاف
يُعد وعاء المزج الشفاف مثاليًا للخلاط اليدوي مع قياسات مرقّمة للمساعدة في قياس كميات المكونات المطلوبة بشكل صحيح. ويمكن استخدام الوعاء للمأكولات الساخنة أو الباردة.
سهلة التنظيف تحت الحنفية
إن قضيب الخلط سهل التنظيف، ما عليك سوى رفعه ووضعه تحت المياه الجارية.
حجم صغير للتخزين بشكل مرتّب
بفضل حجمه الصغير، يمكن تخزين الخلاط اليدوي بشكل مرتّب في درج في المطبخ، وما من حاجة إلى إبقائه على المنضدة.