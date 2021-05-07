تقنية الخلط المتقدمة ProMix

بالتعاون مع جامعة شتوتغارت، تم تطوير تقنية ProMix من Philips، وهي عبارة عن تقنية خلط فريدة ومتقدمة. يساهم تصميم الشفرة المثلث الذي يوفر تدفق طعام مثاليًا أثناء الخلط في ضمان عملية خلط متسقة وسريعة مرة بعد مرة.