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HR2505/91
التقطيع مثل طاهٍ محترف
وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة.
المفرمة
تقنية ChopDrop
وظيفتان: فرم خشن وفرم ناعم
تحديد السرعة التلقائي
نحن ندرك معاناتك أثناء عملية فرم البصل الصعبة، لذلك أقدمت شركة Philips على خطوة ذكية وطوّرت تقنية ChopDrop التي تمكّنك من فرم البصل مثل طاهٍ محترف بسهولة تامة. إن تصميم الحجرة الفريد يحافظ على البصل في الداخل بينما تقوم الشفرات الحادة الثلاثة بتقطيعه. وعندما تصبح القطع بالحجم المطلوب، يتم إسقاطها في الوعاء، فتكون جافة ومتناسقة في كل مرة. إنها مثالية لفرم البصل، وتقطيع الخضار الأخرى والفواكه والجبن والمكسرات، وغيرها الكثير.
يضمن محرك مفرمة OnionChef من Philips بقوة 500 واط تقطيع حتى المكونات القاسية بسرعة وسهولة.
مفرمة OnionChef من Philips مزودة بشفرات حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تضمن الشفرات الثلاث الدقيقة بتقنية ChopDrop فرمًا جافًا ومتساويًا للمكونات الدقيقة من دون هرسها. بالإضافة إلى ذلك، إن شفرة الفرم العالية السرعة المتوفرة بشكل منفصل قادرة على سحق حتى المكونات الصلبة.
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