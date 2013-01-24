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Premium collection

جهاز تحضير الباستا والنودلز

HR2355/15
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  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
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    Premium collection جهاز تحضير الباستا والنودلز

    HR2355/15
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

      حل تلقائي لتحضير أنواع مختلفة من الباستا

      • 500 جرام
      • 200 واط
      يحضّر نصف رطل من الباستا في غضون 10 دقائق فقط

      يحضّر نصف رطل من الباستا في غضون 10 دقائق فقط

      يمكن لجهاز تحضير الباستا من Philips هذا أن يعمل بقوة تبلغ 1600 رطلاً عند العجن أثناء الطرد، ما يمكّنك من تحضير الباستا بسرعة في غضون 10 دقائق فقط ويضمن لك أيضًا الحصول على باستا ذات قوام ونكهة مثاليَين، وذلك كله بفضل تصميمه المتطور وهيكله الصلب المصنوع من مواد متينة.

      عمليات خلط وعجن وطرد تلقائية

      عمليات خلط وعجن وطرد تلقائية

      بعد اختيار البرنامج والضغط على زر التشغيل، تقوم الآلة تلقائيًا بعمليات الخلط والعجن والطرد دفعة واحدة.

      أداة تنظيف مصممة خصيصًا للتنظيف السهل بضغطة واحدة

      أداة تنظيف مصممة خصيصًا للتنظيف السهل بضغطة واحدة

      تتوفر أداة تنظيف بتصميم خاص مطابق لتصميم القوالب (سباغيتي وفيتوتشيني) تجعل التنظيف عملية سهلة بضغطة واحدة.

      تصميم الدرج الذكي لتخزين القوالب

      تصميم الدرج الذكي لتخزين القوالب

      يتوفر درج تخزين في الجزء السفلي من جهاز تحضير الباستا والنودلز حيث يمكن تخزين القوالب وأدوات التنظيف بسهولة.

      إضافة مكونات مختلفة لتخصيص النكهة

      إضافة مكونات مختلفة لتخصيص النكهة

      يمكنك تحضير الباستا أو النودلز بأنواع ونكهات متنوعة باستخدام أنواع مختلفة من الدقيق وإضافة مكونات مختلفة كالبيض أو الأعشاب أو السبانخ وعصير الجزر.

      كتيّب وصفات مجاني يحتوي على أكثر من 20 طبقًا مختلفًا

      كتيّب وصفات مجاني يحتوي على أكثر من 20 طبقًا مختلفًا

      يتوفر مع الآلة كتيّب وصفات ملوّن يحتوي على قائمة مكونات لتحضير 24 نوعًا أو نكهة مختلفة من الباستا ووصفات لأكثر من 20 طبق باستا / نودلز.

      قوالب فريدة من نوعها لتحضير أنواع متنوعة من الباستا/النودلز

      قوالب فريدة من نوعها لتحضير أنواع متنوعة من الباستا/النودلز

      تتوفر مع الآلة 4 قوالب قياسية للسباغيتي والبيني والفيتوتشيني واللازانيا. وسيتم توفير المزيد من القوالب كملحقات إضافية لتحضير أنواع مختلفة من النودلز والباستا.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240 V
        وزن المنتج
        7.5 kg
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        الوزن مع التغليف
        8.9 kg
        لون لوحة التحكم
        فضي
        التردد
        50 Hz
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        L405 x W305 x H340 mm
        الطاقة
        200 W
        المضمنة
        • أداة التنظيف
        • كوب لقياس السعة
        • كتيّب وصفات
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        الطول 343 x الوزن 215 x الارتفاع 300 mm
        اللون
        ذهبي ساطع فاتح
        صُنع في
        الصين
        برامج محددة مسبقًا
        2
        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • عمود قابل للفك
        • شاشة عرض LED
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        • إشارة الاستعداد
        • قفل الأمان
        عدد القوالب
        4

      • اللمسات النهائية

        مادة المقبض
        طلاء متعدد رباعي فلورو الإيثيلين+ألومنيوم
        مادة الملحقات
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

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