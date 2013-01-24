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يمكن لجهاز تحضير الباستا من Philips هذا أن يعمل بقوة تبلغ 1600 رطلاً عند العجن أثناء الطرد، ما يمكّنك من تحضير الباستا بسرعة في غضون 10 دقائق فقط ويضمن لك أيضًا الحصول على باستا ذات قوام ونكهة مثاليَين، وذلك كله بفضل تصميمه المتطور وهيكله الصلب المصنوع من مواد متينة.
بعد اختيار البرنامج والضغط على زر التشغيل، تقوم الآلة تلقائيًا بعمليات الخلط والعجن والطرد دفعة واحدة.
تتوفر أداة تنظيف بتصميم خاص مطابق لتصميم القوالب (سباغيتي وفيتوتشيني) تجعل التنظيف عملية سهلة بضغطة واحدة.
يتوفر درج تخزين في الجزء السفلي من جهاز تحضير الباستا والنودلز حيث يمكن تخزين القوالب وأدوات التنظيف بسهولة.
يمكنك تحضير الباستا أو النودلز بأنواع ونكهات متنوعة باستخدام أنواع مختلفة من الدقيق وإضافة مكونات مختلفة كالبيض أو الأعشاب أو السبانخ وعصير الجزر.
يتوفر مع الآلة كتيّب وصفات ملوّن يحتوي على قائمة مكونات لتحضير 24 نوعًا أو نكهة مختلفة من الباستا ووصفات لأكثر من 20 طبق باستا / نودلز.
تتوفر مع الآلة 4 قوالب قياسية للسباغيتي والبيني والفيتوتشيني واللازانيا. وسيتم توفير المزيد من القوالب كملحقات إضافية لتحضير أنواع مختلفة من النودلز والباستا.
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