المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها

تم إيقافه

Avance Collectionعصارة

HR1925/21

1 جائزة

عصير طازج مع الألياف التي تحبها

تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%.

عرض جميع المزايا

اختر الحصول على ما يصل إلى 50% من الألياف الإضافية

عصير طازج مع الألياف التي تحبها

  • QuickClean

  • قدرة 1200 واط

  • أنبوب تغذية بحجم XXL

  • عصارة الحمضيات

ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

مصفاة سهلة التنظيف

مصفاة سهلة التنظيف

بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-612372

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.