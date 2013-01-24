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Avance Collection

عصارة

HR1925/21
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Avance Collection عصارة

    HR1925/21
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل عصارة

      عصير طازج مع الألياف التي تحبها

      اختر الحصول على ما يصل إلى 50% من الألياف الإضافية

      • QuickClean
      • قدرة 1200 واط
      • أنبوب تغذية بحجم XXL
      • عصارة الحمضيات
      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

      مصفاة سهلة التنظيف

      مصفاة سهلة التنظيف

      بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      وفّر الوقت وابدأ بالعصر بطريقة أسرع. لم تعد بحاجة إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في جهاز تحضير العصير هذا. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية مقاس XXL بحجم 80 مم، واستمتع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

      تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

      تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

      تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. ويسمح لك المزيج الفريد من إعدادات السرعة الثابتة التي يمكن التحكم بها بطريقة ذكية وتصميم المصفاة الفريد بالحصول على كمية ألياف أقل أو أكثر في عصيرك، ليتمكّن كل الأشخاص من الاستمتاع بكوب عصريهم المفضّل.

      نسبة أقل من الضجيج

      نسبة أقل من الضجيج

      يتميّز المحرك الجديد بصوت ضجيج ونسبة اهتزاز أقل لتستمتع بتجربة عصر هادئة.

      محرك فعال بقوة 1200 واط

      اعصر أصعب الفاكهة والخضار بدون مجهود مع المحرك الفعال بقوة 1200 واط.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        296 ‏x‏ 250‏ x‏ 432 mm
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        550 x 320 x 430 mm
        الطاقة
        1200 W
        الفولتية
        220-240 V
        اللون
        معدني
        المضمنة
        • عصارة الحمضيات
        • إبريق
        • كتيّب وصفات
        صُنع في
        الصين
        طول سلك الطاقة
        1 m
        الوزن مع التغليف
        5.4 kg
        سعة الدورق
        1 L
        قطر أنبوب التغذية
        80 mm
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        2.1 L
        عدد إعدادات السرعة
        2
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • QuickClean

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        معدنية
        مادة الإبريق
        SAN

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