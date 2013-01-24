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Avance Collection

عصارة

HR1871/71
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
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    Avance Collection عصارة

    HR1871/71
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل عصارة

      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      احصل على كمية عصير أكبر بنسبة 10%* وعملية تنظيف سهلة!

      • 1000 واط
      • QuickClean
      • أنبوب حجم XXL، وسعة 2.5 لتر
      • منع التقطير
      استخراج كمية عصير أكبر بنسبة 10%

      استخراج كمية عصير أكبر بنسبة 10%

      يمكن لهذه العصارة استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة بفضل نظام استخراج العصير المبتكر مع المصفاة بالتصميم المقلوب للحصول على كمية كبيرة من العصير. بات بإمكانك استخراج كمية أكبر من العصير بنسبة 10% مقارنة بالعصارة HR1861 الأولى من Philips.

      الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

      الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

      بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

      لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

      لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

      يتيح لك أنبوب التغذية بحجم‏ XXL‏ 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.

      تقنية QuickClean مع مصفاة مصقولة

      تقنية QuickClean مع مصفاة مصقولة

      تم تصميم عصارة Philips لعملية تنظيف سهلة بفضل تقنية QuickClean. بات التنظيف الآن عملية بسيطة للغاية بفضل وظيفة التنظيف المسبق ومصفاة Quick Clean المصقولة.

      تنظيف الألياف غير المرغوب بها بفضل وظيفة التنظيف المسبق

      تنظيف الألياف غير المرغوب بها بفضل وظيفة التنظيف المسبق

      تعتبر عصارة Philips العصارة الأولى في السوق التي تعمل بالطرد المركزي مع وظيفة التنظيف المسبق. يمكنك إنشاء نافورة مياه في الجهاز عبر إضافة المياه في الدافعة، وذلك لتشطيف الألياف غير المرغوب فيها والمتبقية على الغطاء وتسهيل تنظيف المصفاة.

      تنظيف الألياف بسهولة عن سطح المصفاة الناعم

      تنظيف الألياف بسهولة عن سطح المصفاة الناعم

      تعلق كمية كبيرة من ألياف اللب في المصفاة التقليدية، ما يجعل تنظيفها صعبًا جدًا! إلا أن الأمر مختلف مع مصفاة QuickClean المصقولة التي تتميّز بها عصارة Philips، نظرًا إلى أن كل أسطحها ناعمة. وبعد التنظيف المسبق، يمكنك مسح الألياف المتبقية على المصفاة بسهولة باستخدام فرشاة مطبخ تقليدية. بالتالي، يمكنك تنظيف العصارة بالكامل في غضون دقيقة!

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل لكل القطع.

      ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير

      ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير

      يمكنك تشغيل ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز الفتحة لمنع التقطير بسهولة تنظيفها وقابلية فكها كما تم تصنيعها من مواد يمكن عسلها في غسالة الأطباق. فبحركة واحدة وبسيطة، يمكنك منع تسرّب العصير والحفاظ على نظافة المنضدة.

      عصر أقسى المكونات - 1000 واط

      عصر أقسى المكونات - 1000 واط

      يمكنك عصر أقسى المكونات بواسطة محرك فعال بقوة 1000 واط.

      سرعتان للفاكهة والخضار الطرية أو القاسية

      سرعتان للفاكهة والخضار الطرية أو القاسية

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        سرعتان
        نعم
        منع التقطّر
        نعم
        السعة
        2.5 لتر
        اللون (الألوان)
        الألمنيوم
        الطاقة
        1000 W
        ملحق الفوهة
        نعم

      • سهل التنظيف

        ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        QuickClean
        نعم

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          • مقارنة بالعصارة HR1861 رقم 1 من Philips