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Viva Collection

عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

HR1847/05
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
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    Viva Collection عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

    HR1847/05
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection عصارة وخلاط ومطحنة ومفرمة

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات

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      أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

      تحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والتوابل الصحية

      • 350 واط
      • سرعتان
      • أبيض/فضي
      • خلاط ومفرمة ومطحنة
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق.

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      شفرات قابلة للفك لتنظيف سهل.

      عصارة بقوة 350 واط مع خيارَين للسرعة للفاكهة الطرية والقاسية

      عصارة بقوة 350 واط مع خيارَين للسرعة للفاكهة الطرية والقاسية

      طحن المسكرات أو البهارات أو الأعشاب

      يمكنك طحن المكسرات أو البهارات أو الأعشاب بكبسة زر.

      هرس المكونات بواسطة المطحنة

      يمكنك هرس المكونات بواسطة المطحنة بالإضافة إلى تحضير التغميسات والعجين.

      خضار وأعشاب مفرومة

      استمتع بالسلطات المفضلة لديك مع الخضار والأعشاب المفرومة.

      حاوية لبّ قابلة للفك بسعة 500 مل

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        قدم مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        خلاط ومطحنة
        نعم
        إعداد السرعة
        2
        فولتية
        220-240 V
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        500 ml
        التردد
        50/60 Hz
        مادة الغطاء
        SAN
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع منمّق باللون الفضي
        إبريق عصير
        نعم
        سعة دورق الخلاط
        1 لتر
        الطاقة
        350 W
        دافع معدني
        PP
        غطاء ومثبتات
        PP
        مثبتات آمنة
        نعم
        دورق الخفاقة
        نعم
        المفرمة
        نعم

      • الأبعاد

        الوزن مع التغليف
        3,59 kg
        وزن المنتج
        2.48 kg
        أبعاد العلبة (العرض×الارتفاع×العمق)
        232 x ‏330 x ‏470

      • سهل التنظيف

        ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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