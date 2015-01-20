خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك.