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جميع السلاسل

  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج

تم إيقافه

Avance Collectionخلاط محمول باليد

HR1647/01

أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج

خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك.

عرض جميع المزايا

تحضير مجموعة متنوعة من الطعام على طريقتك مع SpeedTouch

أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج

  • خلاط عمودي معدني وPromix بقوة 600 واط

  • سرعات متغيرة وعالية

  • جهاز تحضير الطعام وخفاقة ودورق

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

خلاط محمول باليد مع محرك بقوة 700 واط لأفضل نتائج الخلط

خلاط محمول باليد مع محرك بقوة 700 واط لأفضل نتائج الخلط

يتميّز هذا الخلاط المحمول باليد من Philips بمحرك فعال وموثوق به بقوة 700 واط، لخلط أي مكوّن تقريبًا وللحصول على نتائج ناعمة. كذلك، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الملحقات مع هذا الخلاط المحمول باليد بفضل طاقة محركه القوية.

جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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