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Avance Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

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Avance Collectionخلاط محمول باليد

HR1643/01

Avance Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF ملف, 173.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1643/01 - English (US)

  • PDF ملف, 953.8 kB
  • 13 March 2026

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