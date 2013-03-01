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جميع السلاسل

  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

تم إيقافه

Daily Collectionخلاط محمول باليد

HR1600/01

تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

تجمع الخفّاقة التي تحمل باليد Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق مصممة بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأطعمة المهروسة والمخفوقات. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة!

عرض جميع المزايا

لتحضير حساء وأطعمة مهروسة ومخفوقات مخلوطة بطريقة مثالية

تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

  • قوة 550 واط مع مقبض بلاستيكي

  • ProMix

  • وعاء سعة 0.5 لتر

  • سرعة واحدة

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.

مفتاح واحد

مفتاح واحد

مفتاح واحد لاستخدام سهل.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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