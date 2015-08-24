تموجات ناعمة وكثيفة بفضل تقنية التجعيد التلقائي بواسطة الهواء

يتميّز مسرّح الشعر الجديد الذي يدور تلقائيًا بملحق تجعيد فريد من نوعه للحصول على تموجات ناعمة، وفرشاة مستديرة لشعر كثيف، وفوهة لتجفيف لطيف. استمتعي بتجربة تجفيف وتسريح مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.