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جهاز تجعيد الشعر

HP8602/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • احصلي على التموجات مع العناية اللازمة احصلي على التموجات مع العناية اللازمة احصلي على التموجات مع العناية اللازمة
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    جهاز تجعيد الشعر

    HP8602/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    احصلي على التموجات مع العناية اللازمة

    تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    جهاز تجعيد الشعر

    احصلي على التموجات مع العناية اللازمة

    تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات

    احصلي على التموجات مع العناية اللازمة

    تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز تجعيد الشعر

    احصلي على التموجات مع العناية اللازمة

    تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات

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      مكواة تجعيد الشعر مع طلاء خزفي

      • CurlCeramic
      • 16 ملم
      رأس لف 16 ملم لتموجات شعر مفعمة بالحيوية ومرنة

      رأس لف 16 ملم لتموجات شعر مفعمة بالحيوية ومرنة

      بفضل قطر رأس اللف البالغ 16 ملم، يمكنكِ ابتكار تموجات وحلقات شعر مرنة ونابضة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب

      طبقة حماية من السيراميك

      طبقة حماية من السيراميك

      تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

      أعلى درجة حرارة 190 درجة مئوية لنتائج تصفيف مثالية

      أعلى درجة حرارة 190 درجة مئوية لنتائج تصفيف مثالية

      يضمن وصول درجة الحرارة إلى 190 درجة مئوية تحقيق نتائج مثالية والحد في الوقت نفسه من تلف الشعر.

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      يعلمك ضوء LED عندما يكون جهاز تجعيد الشعر جاهزًا للاستخدام

      يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يكتمل إحماء جهاز التجعيد ويصبح جاهزًا للاستخدام.

      قاعدة آمنة لاستخدام سهل

      تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        درجة الحرارة القصوى
        190  درجة مئوية
        نطاق درجات الحرارة
        إعداد واحد
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أسود-أبيض
        نوع السخّانة
        PTC
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        فولتية
        عالمية
        قطر البرميل
        16  ملليمترًا

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        نعم
        مؤشر جاهز للاستعمال
        نعم
        رأس بارد
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تموجات وتجاعيد شعر متناهية الصغر
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط
        سماكة الشعر
        • متوسط
        • سميك
        • رفيع

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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