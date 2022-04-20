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جهاز تمليس الشعر
تم إيقافه
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HP8325/03
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What does the ION function on my Philips Hair Styler do?
Is my Philips hair styler asbestos-free?
Can I wind the cord around My Philips Styler after use?
How can I clean my Philips Hair Styler?
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