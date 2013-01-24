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MoistureProtect

مجفف شعر

HP8280/03
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك
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    MoistureProtect مجفف شعر

    HP8280/03
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    حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

    يستخدم المستشعر بتقنية Moisture Protect الأشعة تحت الحمراء لفحص شعرك وتكييف درجة الحرارة بهدف الحفاظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    MoistureProtect مجفف شعر

    حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

    يستخدم المستشعر بتقنية Moisture Protect الأشعة تحت الحمراء لفحص شعرك وتكييف درجة الحرارة بهدف الحفاظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

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      • 2300 واط
      • جهاز استشعار بتقنية MoistureProtect
      • عناية أيونية
      • 6 إعدادات للسرعة/ درجة الحرارة
      جهاز استشعار بتقنية MoistureProtect

      جهاز استشعار بتقنية MoistureProtect

      تقوم تقنية MoistureProtect المبتكرة بالأشعة تحت الحمراء بمراقبة درجة الحرارة باستمرار وبتعديلها لتتوافق مع احتياجات تجفيف شعرك. يقيس المستشعر الذكي درجة الحرارة على سطح الشعر 4000 مرة في جلسة تجفيف واحدة، ويعدّل الحرارة لتفادي خسارة الرطوبة وإلحاق الضرر بطبقات الشعر الخارجية. وبفضل احتباس الرطوبة الأقصى، سيتميّز شعرك بأفضل لمعان ونعومة نقدمّها على الإطلاق. يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل المستشعر بحسب احتياجاتك.

      حماية الترطيب المثالية مع جهاز استشعار مبتكر

      حماية الترطيب المثالية مع جهاز استشعار مبتكر

      يستخدم الأشعة تحت الحمراء لفحص شعرك وتكييف درجة الحرارة بهدف الحفاظ على ترطيبه الطبيعي.

      حماية من السخونة المفرطة

      حماية من السخونة المفرطة

      يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من السخونة المفرطة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، يمكنك الحصول على أفضل النتائج مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.

      تنعيم أيوني يمنع الكهرباء الثابتة للاستمتاع بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      تنعيم أيوني يمنع الكهرباء الثابتة للاستمتاع بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      عيّني إعدادات السخونة والسرعة وتحكّمي بها بسهولة للحصول على التسريحة المثالية. اختاري من بين 3 إعدادات للسخونة وإعدادَين للسرعة لتحكم كامل وتجفيف وتصفيف دقيق.

      هواء بارد لتسريح شعرك

      هواء بارد لتسريح شعرك

      يوفر زر النفحة الباردة دفقًا شديدًا من الهواء البارد ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وتحديدها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2100‏-2300 واط  واط
        المحرّك
        تيار مستمر
        طول سلك الطاقة
        2.5 م
        فولتية مزدوجة
        لا
        فولتية
        220-240 فولت

      • الميزات

        Cool Shot
        نعم
        6 إعدادات حرارة
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • تقنيات العناية

        عناية أيونية
        نعم
        تقنية MoistureProtect
        نعم

      • الملحقات

        فوهة
        مخرج هواء

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