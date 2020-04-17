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طريقة صحية أكثر للقلي*
يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية Twin TurboStar الجديدة لإزالة الدهون من الطعام للاستمتاع بطريقة صحية أكثر للقلي لك ولعائلتك.
العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]
Twin TurboStar
تقنية Rapid Air
أسود
تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. يتميز Airfryer من Philips بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.
نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.
بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.
4.5
من 5
4
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
المحيسني9
17/04/2020
Saudi Arabia
سرعة الأداء و استواء كامل
انصح الجميع بشراء المنتج ويتميز هذا المنتج بالسرهة
الحسنات
سرعة الأداء و استواء كامل
سلبيات
لا توجد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة Avance HD9650/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2020-03-17
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة Avance HD9650/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2020-03-17
ظل الياسمين
20/06/2019
Saudi Arabia
مميزات ووظائف متنوعة هي الشيف الجديد في مطبخي
مميزات ووظائف متنوعة هي الشيف الجديد في مطبخي تجربتي مع قلاية فيليبس الهوائيه بدون زيت بعد محاولات عديدة لخسارة الوزن، اقتنعت أن أفضل طريقة تكمن في اتباع نمط حياة صحي طوال الوقت.حيث القلي نفسه بكمية زيت لا تذكر: من يعرفني يدرك تماماً كم أحب تناول المقالي على انواعها. فلا تكتمل سفرتي من دون البطاطس المقلية، السمبوسة وغيرها من المقبلات. عندما جربت هذه القلاية، حصلت في كل مرة على المذاق اللذيذ بكمية زيت قليلة وفي بعض الأحيان بدون أي نقطة زيت! النتيجة: أطباق صحية، نكهة مميزة وجسم رشيق! إن استخدام قلاية Airfryer XXL كان أسهل مما توقعت؛ يكفي أن أضع المكونات في السلة وأشغل القلاية حتى يجهز الطبق بينما أهتم بطريقة تزيين سفرتي أو تجهيز نفسي بانتظار الضيوف . لا يوجد رائحة للقلي في المنزل آمنة عند الأستخدام، فلا يوجد زيت حار او غيره تسبب الحروق التنظيف ولا اسهل اخرج السلة واضعها في غسالة الصحون اعجبني التسخين فيها افضل من الميكرويف بكثير حيث يحتفظ الطعام بالقرمشة والنكهة ولا يصبح لين كتيب الوصفات رائع وفيها تشكيلة متنوعة للخبز والقلي والشوي والتحميص وفيه وصفات للحلويات وللأطفال انها الخيار الصحيح للعائلة حيث ترضي كل الأذواق انصح الجميع باستخدامها للحصول على طعام لذيذ وصحي واشكر فيليبس على هذا الاختراع الرائع
الحسنات
١-مناسبة للعائلة الكبيرة سعة ١٤٠٠غم ٢-الطبخ صحي خا
سلبيات
١-اتمنى وجود مكان للمراقبة الطعام من دون فتح القلا
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة Avance HD9650/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2019-05-20
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة Avance HD9650/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2019-05-20
25/03/2023
Saudi Arabia
السؤال عن القلايات المتوفرة سعة 1.2و 1.4 بتردد
القلاية تردد 50/60 للقلايات 1.2 و1.4كج مدى توفرها لدى البائعيين
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة Avance HD9650/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2023-02-25
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة Avance HD9650/94 Airfryer حجم XXL
تاريخ الاستخدام 2023-02-25
مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح
مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.