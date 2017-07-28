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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL HD9630/24
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL HD9630/24
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL HD9630/24
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL HD9630/24
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL

تم إيقافه

Viva CollectionAirfryer حجم XXL

HD9630/24

أكثر طريقة صحية للقلي*

يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية Twin TurboStar الجديدة لإزالة الدهون من الطعام للاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]

طعم مقرمش، دهون أقلّ*

أكثر طريقة صحية للقلي*

  • Twin TurboStar

  • تقنية Rapid Air

  • أبيض

طعام مُقرمش تمامًا كالطعام المقلي بالطريقة التقليدية مع دهون أقل بنسبة 90%*

أداء موثوق به! يمكنك تحضير بطاطس مُقرمشة تمامًا كتلك المُحضّرة في مقلاة تقليدية ولكن مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. أصبح بإمكانك تحمير دجاجة كاملة للحصول على جلد مُقرمش من الخارج ولحم طري من الداخل مع التخلّص من الدهون في الوقت نفسه.

يمكن غسل كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية

يمكن غسل كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية

لتوفير الوقت وضمان عملية تنظيف من دون عناء، يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية.

قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%*. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية

  2. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips

  3. مقارنة بمقلاة تقليدية من Philips