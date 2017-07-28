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HD9630/24
أكثر طريقة صحية للقلي*
يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية Twin TurboStar الجديدة لإزالة الدهون من الطعام للاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك.
العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]
Twin TurboStar
تقنية Rapid Air
أبيض
أداء موثوق به! يمكنك تحضير بطاطس مُقرمشة تمامًا كتلك المُحضّرة في مقلاة تقليدية ولكن مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. أصبح بإمكانك تحمير دجاجة كاملة للحصول على جلد مُقرمش من الخارج ولحم طري من الداخل مع التخلّص من الدهون في الوقت نفسه.
لتوفير الوقت وضمان عملية تنظيف من دون عناء، يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية.
يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%*. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.
المراجعات
مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
مقارنة بمقلاة تقليدية من Philips