المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Main in-use photograph Philips Essential Airfryer XL
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product Lifestyle Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product Lifestyle Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Packaging photograph Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product Lifestyle Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Standard Product Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Main in-use photograph Philips Essential Airfryer XL
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product Lifestyle Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product Lifestyle Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Packaging photograph Philips Essential Airfryer XL HD9260/94
  • Product Lifestyle Philips Essential Airfryer XL HD9260/94

تم إيقافه

Essentialمقلاة Airfryer حجم XL

HD9260/94

بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

استبدل الزيت بالهواء. إن Airfryer من Philips هو جهاز القلي بالهواء الوحيد المزوّد بتقنية Rapid Air الفائقة لقلي مأكولاتك المفضّلة بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. تلذّذ بمأكولات مقرمشة أكثر بفضل تقنية Rapid Air من Philips مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات.

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]

تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات لنتائج مقرمشة أكثر*

بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

  • تقنية Rapid Air

  • 1,2 كجم، 5 حصص

  • أسود

جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

يجمع جهاز Airfryer من Philips قاعدة مصممة على شكل نجم البحر مع هواء ساخن جدًا يدور بسرعة، فينتج عن ذلك توزيع مثالي للحرارة. يسمح هذا المزيج الفريد لجهاز Airfryer بطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة لتحضير طعام مقرمش وشهي بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

سعة طبخ 1,2 كجم، حجم XL

سعة طبخ 1,2 كجم، حجم XL

تم تصميم جهاز Airfryer XL من Philips خصيصًا لعائلتك. تتّسع السلة سعة 7 لترات لمجموعة متنوعة من الوجبات وتطهو لغاية 5 حصص غذائية أو ما يعادل 1,2 كجم من البطاطس المقلية بدفعة واحدة لعائلتك وأصدقائك.

إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

لكل منّا طبقه المفضّل. سواء كان فطورًا ساخنًا أو وجبة عائلية مفضّلة، يسهل عليك مع جهاز Airfryer حجم XL من Philips حفظ وجبتك المفضّلة مع الوقت والحرارة المثاليين لطبخٍ خالٍ من الإجهاد.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالبطاطس المقلية وأفخاذ الدجاج عند استخدام فرن تقليدي

  2. تزيد تقنية Rapid Air من Philips من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح

  3. مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips