تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
القهوة
جميع السلاسل
مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحضير القهوة
تم إيقافه
الدعم
HD7431/20
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.
الجميع (3)
Why is my Philips Coffee Maker making noise during brewing?
How often should I descale my Philips Coffee Maker?
Where can I buy a new jug for my Philips Coffee Maker?
The filter holder of my Philips Coffee Maker overflows
The coffee from my Philips Coffee Maker is not hot enough
The Philips coffee maker still drips after brewing
My Philips Coffee Maker is not strong enough
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك