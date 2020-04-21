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تم إيقافه

Hairclipper series 3000آلة قص الشعر

HC3530/13

5

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

قصة شعر سهلة ومتساوية

استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.

عرض جميع المزايا

عملية قص أسرع من دون انسداد*

قصة شعر سهلة ومتساوية

  • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • 13 إعداد طول

  • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات

  • مع مشط للحية

تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.

دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

تتميّز Hairclipper 3000 من Philips بتقنية DualCut المتقدمة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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5.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

4
3
2
1

21/04/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

المنتج رائع

رائعة بمعنى الكلمة ، ممتازة لحلاقة الدقن و الشعر حلاقة سلسه جداً..

الحسنات

ممتازة لحلاقة الشعر و الدقن بكل سلاسه

سلبيات

لا يوجد

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Hairclipper series 3000 HC3530/13 آلة قص الشعر

تاريخ الاستخدام 2020-03-20

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Hairclipper series 3000 HC3530/13 آلة قص الشعر

تاريخ الاستخدام 2020-03-20

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إخلاء المسؤولية

  1. عملية قص أسرع من دون انسداد - تم الاختبار عند قص شعر بطول يصل إلى 19 مم، مقارنة بمشط من الطراز الأقدم

  2. قص أسرع بمرتَين - مقارنة بالطراز الأقدم من Philips