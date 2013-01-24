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8000 Series

جهاز بخاري محمول باليد

GC800/86
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم
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    8000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    GC800/86
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات

    8000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات

    8000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات

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      لا حاجة إلى لوح كيّ!

      • كيّ ثياب معلّقة أو ممدودة بضغط بخار
      • بخار لغاية 32 غ/دقيقة
      • تقنية De-Calc (إزالة الكلس)
      • ضمان عدم التسبب بحروق
      بخار قوي يبلغ 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة

      بخار قوي يبلغ 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة

      بخار قوي لغاية 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة كل يوم.

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      لوح مسخّن لنتائج سريعة

      لوح مسخّن لنتائج سريعة

      تمكّن من كيّ ملابسك في غضون 3 دقائق فقط**. يمنع اللوح المسخّن التكثّف على ملابسك لنتائج سريعة.

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      تقنية De-Calc (إزالة الكلس) الفريدة

      تقنية De-Calc (إزالة الكلس) الفريدة

      بفضل تقنية De-Calc (إزالة الكلس) الفريدة والحائزة براءة اختراع، ستتمكّن من استخدام جهازك لمدة أطول بأداء البخار نفسه.

      خزان مياه بسعة 230 مل

      خزان مياه بسعة 230 مل

      كيّ بالبخار يستمر لمدة 12 دقيقة بدون توقّف! يتيح لك خزان المياه بسعة 230 مل كيّ ما يصل إلى 5 قطع ملابس أو زيَّين بالبخار بدون الحاجة إلى إعادة تعبئته. إنه أكثر من كافٍ لوضع اللمسات النهائية السريعة على ملابسك قبل مغادرة المنزل.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      جعلتنا الأشهر القليلة الماضية نبحث أكثر عن الحلول الصحية والنظيفة. يقتل جهازنا البخاري المحمول باليد لغاية 99,9% من البكتيريا*. يمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية السرير بالبخار.

      ضمان عدم التسبب بحروق مع تقنية OptimalTEMP

      ضمان عدم التسبب بحروق مع تقنية OptimalTEMP

      عدم التسبب بحروق مضمون مع تقنية OptimalTEMP. إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة مثل الحرير والكشمير.

      المواصفات التقنية

      • تكنولوجيا

        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2,5‎-3 m
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        سعة خزان الماء
        230 ml
        منع التقطير
        نعم
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الضوء
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        لكل أنواع الأقمشة
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        فرشاة
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار عند الطلب
        نعم
        وظيفة 2 في 1
        نعم
        جاهز للاستخدام
        1 min
        بخار متغير
        2 مستويات
        الطاقة
        1600 W
        فولتية
        220 V
        بخار عمودي
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تقنية De-Calc (إزالة الكلس)

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          الآراء

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          • تم اختبار المنتج لدقيقة واحدة من قِبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231.
          • *تم اختبار المنتج على قميص للنساء قصير الأكمام من القطن وتنورة تصل إلى الركبتَين من قِبل مختبر Philips باستخدام أقصى معدل للبخار