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ProTouch 2-in-1 قدر بخاري للملابس
تم إيقافه
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GC618/66
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Important Information Manual Philips ProTouch 2-in-1 Garment Steamer
User Manual Philips ProTouch 2-in-1 Garment Steamer GC618/66
الجميع (3)
What type of water can I use in my Philips Steam Iron or Steamer?
Should my Philips Garment Steamer’s tank be emptied after usage?
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز كي الملابس بالبخار/الحل المتكامل من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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