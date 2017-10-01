إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد ويُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة.