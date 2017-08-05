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  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

تم إيقافه

EasyTouch Plusقدر بخاري للملابس

GC514/46

1 جائزة

إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

بفضل حلول البخار الرئيسية

إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

  • 1600 واط، 32 غ/الدقيقة

  • 3 إعدادات للبخار

  • خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات

تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.

3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنةً بالطراز الأقدم GC506