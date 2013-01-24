مصطلحات البحث
يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.
يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.
علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسات كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة Easy de-calc لإزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم.
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
الفعالية الصديقة للبيئة
سهل الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
الضمان
التحكّم بالترسبات الكلسية
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