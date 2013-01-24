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DailyTouch

قدر بخاري للملابس

GC502
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    DailyTouch قدر بخاري للملابس

    GC502
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      مصمم لتوفير فعالية ممتازة وراحة قصوى

      • 1600 واط
      • عمود قابل للضبط
      • قفاز
      بخار مستمر وقوي

      بخار مستمر وقوي

      يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      عمود قابل للضبط

      عمود قابل للضبط

      عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

      خزان ماء كبير قابل للفك

      خزان ماء كبير قابل للفك

      خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لعملية كيّ بالبخار لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        33 g/min
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        الفولتية
        220 - 240 V
        الطاقة
        1600 W
        طول سلك الطاقة
        1.6 m
        تعبئة المياه وإفراغها
        خزان ماء قابل للفك
        طول الخرطوم
        1.3 m
        قاعدة بخار حجم XL
        نعم
        سعة خزان الماء
        1400 ml
        عمود قابل للضبط
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        تعبئة في أي وقت
        نعم
        وقت التسخين
        &lt;1 min

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • الاستدامة

        خرطوم بخار مصنوع من السليكون
        نعم

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          الآراء

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          مخاطر المنتج
          • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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